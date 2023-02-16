Лютневий молодик: коли настане і що заборонено в нього робити

За словами астролога, у день молодика не варто призначати важливі зустрічі, зате можна зайнятися планами на весь лютий

В останньому місяці зими, який буде фінансово вдалим для деяких знаків Зодіаку, відбудеться важлива космічна подія – молодик. Точна дата та час новомісяччя випадає на 9:06 за київським часом у понеділок 20 лютого 2023 року.

В астрології молодик — це енергетично потужний час, символ початку. "Телеграф" розповідає, що означає лютневий молодий Місяць, які події він віщує, а також чим варто зайнятися в цей період, а що робити категорично заборонено.

Молодик 20 лютого 2023 року: значення

Як розповідає астропсихолог Олена Осипенко на своєму Ютуб-каналі, настає молодик у знаку Риби. Він характеризується прагненням людей до більш надійної основи. Може проявитися співчуття людям, які страждають. Крім того, знак Риб — останній у зодіакальному колі, він символізує вічність і нескінченність, а ще нагадує нам про те, що наше життя колись завершиться. Планети Нептун і Венера набудуть сильного значення: перший відповідає за духовність і віру, друга несе гармонію, милосердя і любов.

Астропсихолог зазначила, що починається астрологічно сприятливий період, оскільки не очікується затемнень, а жодна планета не зайде до ретроградного циклу. Це чудовий час для важливих починань, покупок й інших доленосних подій. Осипенко додала, що краще призначати подібні завдання під час Місяця, що росте, тобто в період з 23 лютого по 6 березня.

Чому потрібно планувати справи 20 лютого і о котрій це робити

Астропсихолог розповідає, що період новомісяччя ми відчуваємо на собі протягом кількох днів. Він може супроводжуватися, наприклад, занепадом зусиль і тривогами. Тому вона не радить намічати на ці дні важливих справ.

Молодик означає наступ нового місячного місяця, який закінчиться 21 березня. По суті відбувається перехід у новий період життя. Астролог дає важливу пораду на 20 лютого: дуже важливо в точний момент молодика (плюс-мінус годину) бути в доброму настрої, думати про хороше, випромінювати добрі емоції; також можна подякувати всесвіту, помолитися, візуалізувати бажане.

Осипенко рекомендує 20 лютого планувати справи на місяць наперед. Особливо сприятливий для цього період: з 9:10 до 10:00. Справи розпочинати рано, за її словами, а ось плани, складені цього дня, мають більше шансів реалізуватися.

Що не можна робити в день молодика 20 лютого

Існує чимало астрологічних рекомендацій, серед яких можна виділити:

Не можна розпочинати нові проєкти на роботі та інші важливі справи.

Не варто пити алкоголь та палити.

Краще відмовитися від дорогих покупок.

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