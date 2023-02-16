Медівник із дитинства за рецептом тещі: готуємо пухкий та ароматний пиріг на склянці кефіру
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Секрети, які дозволять зробити випічку дуже запашною та смачною
Смачна випічка — привід для гордості будь-якої господині. Уміння приготувати пишний та ароматний пиріг або торт — прояв справжньої майстерності. Однак, якщо ваші навички поки що недостатньо "прокачані", не переймайтеся — є настільки круті рецепти, які дозволять спекти ідеальний пиріг будь-кому.
Одним із таких рецептів у фейсбук-групі "Рецепти Коліжанок" ділиться Дмитро Дячук. Каже, пекти просто неймовірний медівник його навчила теща. "Теща навчила пекти класичний медівник. Запашний і смачний! Тепер ділимося з вами рецептом. Зберігайте собі, щоб не загубити. Знову заради вас видаю тещин рецепт ", — пише автор.
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.
- цукор — 2 склянки
- борошно — 4 склянки
- кефір — 1 склянка
- мед — 3 ст.л.
- сода — 1 ст.л.
- олія — 100 мл
- вода — 0,5 склянки
- волоські горіхи — 1 склянка
- гвоздика — 8 шт.
Приготування:
- Три ложки цукру "спалюємо" у каструлі, а коли він потемніє, доливаємо пів склянки кип'ятку, розмішуємо та ставимо охолоджуватися.
- Яйця збиваємо з цукром до однорідної маси.
- Кефір виливаємо у глибоку посудину та додаємо соду, добре все перемішуємо.
- До маси з яєць та цукру додаємо кефір, олію, мед, спалений цукор і знову все гарненько перемішуємо.
- Поступово додаємо просіяне борошно, постійно розмішуючи масу, щоб не було грудочок.
- Після цього до вже готового тіста додаємо чищені подрібнені горіхи та гвоздику і все добре вимішуємо.
- Форму для запікання застеляємо пергаментом, змащуємо олією та посипаємо борошном. Виливаємо тісто у форму і залишаємо настоюватися на всю ніч.
- Випікаємо традиційний тещин медовик у духовці 50 хв при температурі 180°С. Вистигати він має прямо в духовці.
Раніше ми ділилися незвичайним рецептом торта "Мурашник", який завдяки одній цікавій деталі виходить навіть смачнішим, ніж у дитинстві. А головне — такий десерт зможе приготувати кожен.