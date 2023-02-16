Медівник із дитинства за рецептом тещі: готуємо пухкий та ароматний пиріг на склянці кефіру

Секрети, які дозволять зробити випічку дуже запашною та смачною

Смачна випічка — привід для гордості будь-якої господині. Уміння приготувати пишний та ароматний пиріг або торт — прояв справжньої майстерності. Однак, якщо ваші навички поки що недостатньо "прокачані", не переймайтеся — є настільки круті рецепти, які дозволять спекти ідеальний пиріг будь-кому.

Одним із таких рецептів у фейсбук-групі "Рецепти Коліжанок" ділиться Дмитро Дячук. Каже, пекти просто неймовірний медівник його навчила теща. "Теща навчила пекти класичний медівник. Запашний і смачний! Тепер ділимося з вами рецептом. Зберігайте собі, щоб не загубити. Знову заради вас видаю тещин рецепт ", — пише автор.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.

цукор — 2 склянки

борошно — 4 склянки

кефір — 1 склянка

мед — 3 ст.л.

сода — 1 ст.л.

олія — 100 мл

вода — 0,5 склянки

волоські горіхи — 1 склянка

гвоздика — 8 шт.

Приготування:

Три ложки цукру "спалюємо" у каструлі, а коли він потемніє, доливаємо пів склянки кип'ятку, розмішуємо та ставимо охолоджуватися. Яйця збиваємо з цукром до однорідної маси. Кефір виливаємо у глибоку посудину та додаємо соду, добре все перемішуємо. До маси з яєць та цукру додаємо кефір, олію, мед, спалений цукор і знову все гарненько перемішуємо. Поступово додаємо просіяне борошно, постійно розмішуючи масу, щоб не було грудочок. Після цього до вже готового тіста додаємо чищені подрібнені горіхи та гвоздику і все добре вимішуємо. Форму для запікання застеляємо пергаментом, змащуємо олією та посипаємо борошном. Виливаємо тісто у форму і залишаємо настоюватися на всю ніч. Випікаємо традиційний тещин медовик у духовці 50 хв при температурі 180°С. Вистигати він має прямо в духовці.

Раніше ми ділилися незвичайним рецептом торта "Мурашник", який завдяки одній цікавій деталі виходить навіть смачнішим, ніж у дитинстві. А головне — такий десерт зможе приготувати кожен.