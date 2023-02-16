Як правильно захистити ноги від морозів: три моменти, через які ми замерзаємо

Правильно підібране взуття — один із найважливіших моментів

Хоч зима цьогоріч і видалася надзвичайно теплою, застудитися можна і при невеликих "мінусах". Найперше, на що варто звернути увагу, щоб не замерзнути на вулиці — ваше взуття. Саме від змерзлих ніг більше всього відчувається неприємний холодок, який поширюється по всьому тілу. Існує кілька простих порад, які допоможуть тримати ноги в теплі. Однак не завжди допомогають навіть вони.

Чому деякі лайфхаки "не діють", вирішив розповісти apostrophe. Розберемо три найпопулярніші випадки, коли ми можемо робити щось неправильно і через це наші ноги продовжують мерзнути.

1 — Товщина взуття

Насамперед вам потрібно вибрати правильне взуття – товщина підошви не має бути менш як 2 см, а саме взуття не повинно щільно облягати ногу, адже це призводить до часткового порушення кровообігу, через що ступні ніг швидко замерзають. Пам’ятайте, що між ступнею і взуттям завжди має залишатися тонкий повітряний прошарок.

2 — Устілки

Перевірте свої устілки: якщо вони шкіряні, то замініть їх на вовняні чи хутряні. А найкращим варіантом стануть взагалі устілки з алюмінієвою підкладкою. От тільки для того, щоб з ними було зручно у взутті, воно має бути вам трохи завелике. Раніше ми вже розповідали, якою стороною класти устілки з фольгою, адже більшість людей обирає неправильний варіант.

3 — Тканина теж важлива

Взимку рекомендовано надати перевагу колготкам і шкарпеткам з натуральної вовни або термошкарпеткам. Головне — не забувати про повітряний прошарок між ногою та взуттям, щоб ефект не вийшов зворотним.

Раніше ми розповідали, як найпопулярніша у світі спеція може врятувати ваш дім від вологи і плісняви взимку. Цим лайфхаком користуються навіть за кордоном, аби не переплачувати.