Доведеться затягнути пояси: для 4 знаків Зодіаку лютий виявиться не дуже вдалим

Доведеться трохи постаратися, щоб не втрапити у халепу

Лютий обіцяє багато несподіванок. Для когось зміни будуть приємними — раніше астрологи назвали трьох щасливців, у яких в лютому все зміниться, а для когось останній місяць зими приготував нові випробування. І цього разу неприємні сюрпризи торкнуться їхнього гаманця.

Кому цього місяця краще забутися про кредитну картку і навчитися затягувати пояси, розповідає NV. Таких знаки Зодіаку загалом чотири і всі вони наприкінці лютого, скоріше всього, будуть неприємно вражені своїм фінансовим становищем.

Близнюки

Завершальний місяць зими буде для них неоднозначним та ризиковим — це невдалий час, щоб пробувати щось відкладати і тим більше намагатися інвестувати. Близнюкам-підприємцям варто бути обережними у справах, оскільки є чималий ризик зазнати збитків. Робити серйозні покупки та укладати важливі угоди краще у другій половині місяця. Пропозиції ж, які викликають у вас бодай найменший сумнів, відразу відмітайте.

Рак

Їм зірки радять переглянути свої стосунки з грошима та почати активно формувати фінансову подушку. Це хороший час, щоб спробувати відкласти щось собі на майбутнє. Є шанси, що вже навесні з’явиться бажання та можливості, для реалізації яких вам знадобляться кошти.

Лев

У лютому Левам доведеться відмовитися від багатьох забаганок. Їм це, звісно, не сподобається, але нічого особливо страшного у цьому немає. Зекономлені кошти краще відкласти на майбутнє — цього року вам може знадобитися певний фінансовий запас. Будьте обережні, позичаючи комусь чи в когось гроші — є ймовірність втрапити у неприємність.

Терези

В останній місяць Терезам, імовірно, доведеться звертатися за фінансовою допомогою до друзів чи родичів. Якщо вони не зможуть зарадити, то є імовірність, що їм доведеться брати кредит, щоб вирішити поточні фінансові питання. У лютому не намагайтеся збагатитись, інвестуючи гроші у щось — є ризик втратити чималу суму.

Раніше ми розповідали про три знаки Зодіаку, яких дуже люблять гроші. Їм постійно щастить із фінансами і, як з’ясувалося, неспроста.