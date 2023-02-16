Як поливати розсаду, щоб вона краще росла: важливий нюанс

Від поливу залежить, чи будуть ваші результати з вирощування розсади вдалими

Весна ще не настала, але досвідчені дачники вже зайняті роботою, адже сезон вирощування розсади вже стартував. Цей етап вимагає копіткості, інакше не бачити врожаю. Дуже важливо правильно поливати рослини.

Для розсади краще підбирати певну воду або, як мінімум, обробляти її. Існує низка важливих нюансів, дотримання яких забезпечить найкращий результат. Якою водою потрібно поливати розсаду, розповідає ресурс ukr.media.

Так, найбільш підходить для поливу розсади м’яка вода, в якій немає солі та домішок. Тоді рослини зможуть повністю засвоїти "пиття". В ідеалі рекомендується поливати розсаду водою, взятою із чистої річки або озера, а також дощовою або талим снігом.

Звісно, знайти таку рідину не дуже просто. Тому є вихід: "поліпшити" воду з-під крана, прибравши з неї хлор. Для цього рідина повинна відстоятись протягом 2 діб у відкритій ємності. Щоб позбавитися домішок солі, потрібно пропустити жорстку воду через фільтр.

Якщо цей варіант вам теж не підходить, то є альтернатива, можливо, більш дорожча. Поливати розсаду можна чистою бутильованою водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яку тару найкраще сіяти розсаду. А ще ми писали, як досвідчені городники удобрюють молоді рослини однією спецією.