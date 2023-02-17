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Прощена неділя 2023: якого числа і як правильно просити прощення

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прощена неділя відзначається 26 лютого 2023 року
Прощена неділя відзначається 26 лютого 2023 року. Фото pexels.com

Дата свята переходить, і залежить від святкування Масляної

З 20 по 26 лютого відзначається одне з найсмачніших свят у році — Масляна, протягом якого заведено пекти млинці і розважатися. А завершується "млинцевий тиждень" Прощеною неділею — днем, коли заведено відпускати всі образи та просити вибачення у рідних, друзів та знайомих.

Телеграф розповідає, коли у 2023 році відзначається Прощена неділя, про важливі традиції та заборони цього дня. А також про те, як правильно просити вибачення у це свято

Прощена неділя 2023: дата та традиції

У 2023 році святкування Прощеної неділі припадає на 26 лютого. У цей день люди просять вибачення один у одного за всі образи, викликані протягом року. Стародавні ченці вважали, що такий обряд очищає душу та совість.

Також існує звичай відвідувати могили померлих родичів, щоб у них попросити вибачення.

Прощена неділя 2023: як правильно просити прощення

Прощення потрібно просити спочатку у найближчих, причому спочатку перепрошувати повинні старші перед молодшими. Щобільше, бажано просити вибачення за конкретні вчинки — вираз "вибач за все" не підходить.

Коли у Вас просять вибачення цього дня, на це прохання заведено відповідати: "Бог простить, і я прощаю". Якщо ж ви не готові пробачити людині, то краще так і сказати: "Я поки не можу пробачити тобі, але я щиро бажаю, щоб Бог тебе пробачив".

Прощена неділя 2023: що не можна робити

Цього дня забороняється лаятись, поганословити, підвищувати голос, ображати когось і самому ображатися, а також не можна відмовляти у допомозі ближньому. Під забороною вживання алкоголю та гучні вечірки. Також варто відмовитися від прання, шиття, збирання.

Раніше ми розповідали, коли у 2023 році буде Великдень та чи змінюється дата святкування залежно від змін у церковному календарі. А ще — на які дні 2023 року будуть припадати головні християнські свята.

Теги:
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