Таропрогноз на 18 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

У деяких початок вихідних буде дуже сприятливим

У суботу, 18 лютого, багато хто буде схильний відгородитися від світу, тоді як на інших чекають хороші новини та придбання.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на вісімнадцятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Туз пентаклів, Двійка мечів, перевернутий Самітник

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Двійка мечів

На карті Ви можете побачити жінку, яка, озброївшись, відгородилася від усього, що відбувається довкола. Намагайтеся взяти з неї приклад у найближчому майбутньому. Є ризик, що Вас спробують втягнути в конфлікт, або виникне необхідність приймати важливе рішення; абстрагуйтеся і почекайте, зараз великий шанс наробити дурниць.

Перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що в суботу хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які два знаки Зодіаку потонуть у коханні в 2023 році за картами Таро.