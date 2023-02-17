Як почистити оселедець від кісток і шкіри всього за хвилину

Лайфхак для господинь, які цінують свій час та зусилля

Оселедець, як і скумбрія, дуже популярна в українській кухні риба. З нього готують всілякі салати і бутерброди, його фарширують або ж просто маринують з цибулею та іншими інгредієнтами. Рецептів — безліч.

Однак часом господині відмовляються від приготування страв з оселедця, адже філе коштує дорожче за цілу рибину, та й не в кожному супермаркеті продається, а чистити рибу самостійно мало кому хочеться. Зазвичай цей процес уявляється як щось довге й нудне. Проте це зовсім не так, якщо ви знаєте про один хитрий трюк, за допомогою якого дістати кісточки з рибини можна буквально за хвилину. Крутим лайфхаком ділиться "Главред".

Як швидко дістати кістки з оселедця та зняти шкірку

Спершу поміщаємо обробну дошку, на якій будемо чистити оселедець, в поліетиленовий пакет. Це потрібно для того, аби потім з легкістю прибрати всі рибні відходи.

Тепер беремо оселедець та відрізаємо голову. Далі за допомогою кухарських ножиць розрізаємо черевце оселедця (зробити це можна і звичайним гострим ножем, починаючи від отвору біля хвоста). Виймаємо з рибини ікру або молочко. Після цього потрібно ретельно очистити оселедець від чорної плівки, яка сильно гірчить. Також відрізаємо плавники.

Знімаємо з дошки поліетиленовий пакет і викидаємо разом з ним усі непотрібні нутрощі. Добре промиваємо тушку риби під холодною проточною водою.

Тепер починаємо відокремлювати філе від хребта. За допомогою вказівного пальця виймаємо кілька реберець з правого боку. Після цього підключаємо великий палець і починаємо виймати реберця з лівого боку. Таким чином проходимось вздовж усього хребта. Коли доходимо до хвоста, відрізаємо його. На хребті залишилися усі ребра та маленькі кісточки, тож лишається тільки забрати їх від м’яса.

Останній крок: за допомогою пальців з легкістю відриваємо філе від шкірки. Це краще робити саме після того, як вийняли хребет — так процес значно спрощується.

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