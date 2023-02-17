Модні тренди 2023 року: п’ять речей, які ми часто будемо помічати на вулицях (фото)

Базові речі, якими має поповнити свій гардероб кожна модниця

Що носити цього року, щоб мати стильний та впевнений вигляд? На чому зупинитися, щоб виглядати вишукано, але при цьому не втратити власний стиль? Якщо ви про це всерйоз задумуєтесь, то не переймайтесь — експерти вже назвали головні тренди найближчих сезонів.

Модниці з Лондона і Парижа вважаються найбільш прогресивними у fashion-світі. Вони не тільки обирають трендові речі, але й вміють вдало їх поєднувати з базовими елементами гардероба. Що ж будуть найчастіше носити у 2023 році британські й паризькі модниці і які 5 речей будуть цьогоріч на піку популярності, розбиралося видання Who What Wear.

1 — Атласна спідниця

Спідниця з атласу – це класична базова модель, яка знову стає популярною. Зараз варто приглянутися до довших спідниць барвистих відтінків. На початку весни таку спідницю можна стилізувати зі светрами та чоботами на підборах, а влітку — довершувати образ майкою та мюлями.

2 — Подвійні в’язки і трикотаж

Светр, накинутий на плечі, — це невимушений шикарний ансамбль. Його обирають і лондонці, і парижани.

Речі з трикотажу будуть з нами не тільки у цьому сезоні, але й в наступному. Такий зручний светр можна одягнути під будь-який низ, а задля створення багатошаровості зверху навіть можна накинути жакет, причому краще — маскулінного крою.

3 — Шкіряна куртка-бомбер

Шкіряні куртки розміру оверсайз були популярними серед модниць у попередні сезони і залишаться актуальними навесні. Однак у 2023-му можна придивитися до шкіряних курток-бомберів, які вже починають носити скандинавські інфлюенсери.

4 — Мішкуваті джинси

Широкі джинси цього сезону займатимуть лідируючі позиції. Вони добре пасуватимуть і до кросівок, і до взуття на високих підборах. А вільні джинси з довгим пальтом – це взагалі неповторний образ.

5 — Оверсайз

Ці речі вже давно прижилися у наших гардеробах. Однак цьогоріч зверніть увагу, що модна основа — це саме сорочка великого розміру. Це дійсно найпростіший варіант, який можна поєднати з чим завгодно: від джинсів до брюк і спідниць.

Раніше ми розповідали, з чим носити легінси, щоб точно було стильно. У нашій добірці — 7 варіантів на кожен день.