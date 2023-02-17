Тримаємо ноги в теплі: як підібрати собі шкарпетки в цьому сезоні

Дізнайтеся, як вибрати ідеальну пару теплих шкарпеток

Щоб набагато рідше стикатися із застудами, потрібно обов’язково тримати ноги у теплі. А для цього необхідно носити теплі та комфортні шкарпетки, які навіть можна зробити водонепроникними.

Неякісні вироби починають швидко натирати, в них холодно, погані шкарпетки можуть спричинити проблеми зі здоров’ям. Тому вибір хорошої пари в холодну пору завжди буде актуальним. Перед вибором шкарпеток потрібно визначитися з тим, для чого саме вони вам потрібні, пише "Хочу".

Як правильно вибрати теплі шкарпетки

Враховуючи інформацію про те, хочете ви носки просто для дому, або для роботи, спорту, несення служби чи для прогулянок, можна підібрати собі носки за такими критеріями, як висота, матеріал, щільність. Наприклад, для вулиці можна вибрати спеціальні термошкарпетки, які виводять вологу, зберігають температуру та забезпечують сухість.

Для домашньої обстановки підійдуть вовняні трикотажні або ткані моделі. Вибирайте такі, в яких можна ходити без домашніх капців, тобто де є спеціальна щільна підошва. Для офісу, де не завжди тепло, краще вибирати тонкі вовняні вироби.

Шкарпетки із щільною підошвою для дому

Також звертайте увагу на додатковий захист у районі п’яти, носка та верху шкарпеток. Якщо у вас грубе взуття, ущільнювачі на теплих виробах запобіжать натиранню та допоможуть легше перенести прогулянку.

Підійдуть гольфи для тих, хто не любить носити під штанами колготи. Краще вибирати тонку вовняну модель — вона триматиметься під коліном і додатково зігріватиме тіло. Також варто враховувати натяг резинки. Для чутливої шкіри потрібно носки на слабкій резинці, щоб вона не впивалася в ногу і не залишала синців.

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