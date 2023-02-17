Коли сіяти помідори на розсаду в 2023 році: перелік вдалих дат

Багато дачників при посіві насіння томатів орієнтуються на місячний календар

Вже наприкінці лютого стартував сезон посіву насіння різних культур на розсаду. Щодо томатів, то ними краще зайнятися у перші два місяці весни. Для зручності можна орієнтуватися на місячний календар, яким часто користуються городники.

Виділяють низку сприятливих днів у березні та квітні 2023 року, коли потрібно сіяти насіння томатів на розсаду. Важливо також підготувати хороший грунт, щоб насіння точно прийнялося, йдеться в матеріалі ukr.media.

Коли сіяти насіння томатів на розсаду у 2023 році за місячним календарем

Сприятливі дати у березні: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Вдалі дні у квітні: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13

Якщо ви плануєте вирощувати помідори у теплиці, то сміливо починайте роботи у першому місяці весни. У разі зростання культури на відкритому ґрунті краще з розсадою не поспішати, а розпочати посів з кінця березня – початку квітня. Так рослини зміцняться під достатньою кількістю сонця і в майбутньому принесуть щедрий урожай.

Що важливо врахувати під час посіву насіння помідорів на розсаду? По-перше, найкраще удобрити ґрунт органічним підгодовуванням у співвідношенні 2:1. По-друге, забезпечте в тарі отвори для відведення зайвої вологи, а уже потім заповніть землею. По-третє, глибина посіву не повинна перевищувати 2 см. Крім того, для вирощування розсади помідорів рекомендується певна температура (не нижче 25 градусів тепла) і своєчасний полив. Вже за тиждень рослини почнуть сходити.

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