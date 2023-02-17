Салат із яйцями та медом, до якого навіть не треба м’яса: простий рецепт фантастичної смакоти

Виглядає такий салат дуже апетитно, особливо, якщо додати не тільки червоні, а й жовті або рожеві помідори

М’ясні салати — безперечно "королі" будь-якого зимового застілля. У холодну пору року так і хочеться з’їсти чогось жирненького і ситного, наприклад, кілька ложок традиційного Олів’є з курочкою або ж салату з язиком, від якого будуть у захваті всі гості. Однак смачний і ситний салат можна приготувати і без додавання м’яса чи ковбаси.

Рецептом такої смакоти ділиться сайт prostoway. Цей салат, кажуть автори, дуже просто готується, а на смак — просто неперевершений. Зіпсувати його вкрай тяжко, адже в ньому використовується мінімальна кількість інгредієнтів, які чудово між собою поєднуються.

Інгредієнти:

яйця — 4-6 шт.

помідори — 2-3 шт. (можна взяти різнокольорові)

твердий сир — два види

сметана

сіль, перець — до смаку

сухий часник

лимонний сік

мед

Приготування:

Яйця, помідори та один із двох видів сиру наріжте кубиками. Другий вид сиру натріть на тертку. Змішайте сметану з сухим часником, сіллю, лимонним соком і додайте трішки меду (можна використовувати як натуральний, так і штучний).

Саме цікава заправка робить цей салат просто неймовірним на смак. Та й аромат він має пречудовий. Вам і вашій родині точно сподобається такий простий і вишуканий рецепт!

Раніше ми розповідали, як приготувати теплий салат із буряка, який буде у 100 разів смачнішим за вінегрет. Рецепт виявився надзвичайно простим, та й інгредієнтів потрібно зовсім небагато.