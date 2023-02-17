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Салат із яйцями та медом, до якого навіть не треба м’яса: простий рецепт фантастичної смакоти

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Такого салату, ми впевнені, ви ще ніколи не куштували
Такого салату, ми впевнені, ви ще ніколи не куштували. Фото publish.com.ua

Виглядає такий салат дуже апетитно, особливо, якщо додати не тільки червоні, а й жовті або рожеві помідори

М’ясні салати — безперечно "королі" будь-якого зимового застілля. У холодну пору року так і хочеться з’їсти чогось жирненького і ситного, наприклад, кілька ложок традиційного Олів’є з курочкою або ж салату з язиком, від якого будуть у захваті всі гості. Однак смачний і ситний салат можна приготувати і без додавання м’яса чи ковбаси.

Рецептом такої смакоти ділиться сайт prostoway. Цей салат, кажуть автори, дуже просто готується, а на смак — просто неперевершений. Зіпсувати його вкрай тяжко, адже в ньому використовується мінімальна кількість інгредієнтів, які чудово між собою поєднуються.

Інгредієнти:

  • яйця — 4-6 шт.
  • помідори — 2-3 шт. (можна взяти різнокольорові)
  • твердий сир — два види
  • сметана
  • сіль, перець — до смаку
  • сухий часник
  • лимонний сік
  • мед

Приготування:

  1. Яйця, помідори та один із двох видів сиру наріжте кубиками.
  2. Другий вид сиру натріть на тертку.
  3. Змішайте сметану з сухим часником, сіллю, лимонним соком і додайте трішки меду (можна використовувати як натуральний, так і штучний).

Саме цікава заправка робить цей салат просто неймовірним на смак. Та й аромат він має пречудовий. Вам і вашій родині точно сподобається такий простий і вишуканий рецепт!

Раніше ми розповідали, як приготувати теплий салат із буряка, який буде у 100 разів смачнішим за вінегрет. Рецепт виявився надзвичайно простим, та й інгредієнтів потрібно зовсім небагато.

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