Яке добриво зміцнить розсаду: необхідний інгредієнт є у вашому холодильнику

Підживити розсаду можна абсолютно натуральним продуктом

Якщо ви вирощуєте розсаду своїми руками, то не забувайте про добрива. Можна обійтися без зайвих хімікатів, адже як підживлення підійдуть доступні натуральні інгредієнти. Один з таких – звичайне молоко.

Зробити добриво для розсади із молоком дуже просто. Підживлення сприяє зміцненню рослин і швидшому зростанню, йдеться в матеріалі ukr.media.

Удобрювати розсаду підживленням на основі молока потрібно правильно. Зовсім не означає, що вам потрібно поливати насіння цим продуктом. Молоко в цьому випадку – один із ключових компонентів добрива.

Як виготовити добриво з молоком для розсади:

У склянку молока додайте чотири краплі йоду.

Ретельно змішайте.

Влийте суміш, яка вийшла, в 1 літр чистої води.

Як бачите, все дуже просто. Як саме удобрювати розсаду молочною підгодівлею? Найкраще застосовувати це підживлення для позакореневої обробки коренів. Розпорошуйте розчин на рослини не частіше одного разу на тиждень. Завдяки цій маніпуляції розсада зростатиме швидко, а рослини будуть витривалими.

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