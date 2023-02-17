Як зробити твердий сир вдома за 15 хв: найпростіший рецепт із двох базових інгредієнтів
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Головне — обирати дійсно якісні та перевірені продукти
Зважаючи на ціни, які невпинно ростуть, і те, що на ринку постійно присутній сирний фальсифікат (так званий "сирний продукт", який деякі виробники намагаються видати за справжній сир і продати приблизно за тією ж ціною), багато українців задумуються над тим, чи не можна зробити смачний сир самостійно?.. І, як з’ясувалося, можна. Не в промислових масштабах, звісно, але приготувати невеличку порцію для себе та своєї родини цілком реально.
Більш того, для цього вам знадобиться всього два базових інгредієнти і мінімум часу. А на смак домашній твердий сир "з дірочками" буде не гіршим за покупний, передають "Патріоти України". Головне, щоб сир і молоко були натуральними й дуже високої якості.
Інгредієнт:
- Сир 5% — 400 г
- Молоко 3,2% — 400 г
- Сіль — 1/2 ч.л.
- Сода — ⅓ — ½ ч. л.
- Вершкове масло (за бажанням) — 15 г +
Приготування:
- Викладаємо сир, а тоді виливаємо молоко в каструлю і ставимо на плиту нагріватися, періодично помішуючи. Гріємо ці компоненти до появи жовтої сироватки. Буквально за 3-4 хв сироватка повністю виділиться, але до кипіння масу доводити не можна! Ви побачите, що сир почав тягнутися і його вже можна зібрати в грудку.
- Тоді відокремлюємо сир від сироватки за допомогою сита і перекладаємо наш майбутній сир в каструлю, додаємо сіль і соду, гарненько перемішуємо (сода вступить в реакцію з молочною кислотою і маса почне плавитися). Якщо ж ви побачите, що цього недостатньо і сир не сплавився, додайте ще трішечки соди, але пам’ятайте, що на таку масу молочних продуктів більш як пів чайної ложки соди додавати не можна, бо потім вона відчуватиметься на смак.
- Вмикаємо маленький вогонь і плавимо сир, постійно перемішуючи. Можна це робити і на водяній бані.
- Додаємо вершкове масло, щоб збільшити жирність продукту — якщо хочете. Можна 15 г, а можна і більше. Добре вимішуємо, аж поки масло не розчиниться.
- Беремо невелику формочку для нашого майбутнього шматка твердого сиру і змащуємо її вершковим маслом. Утрамбовуємо сир, накриваємо харчовою плівкою і даємо охолонути при кімнатній температурі. Пізніше переставляємо його у холодильник.
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