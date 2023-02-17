Як зробити твердий сир вдома за 15 хв: найпростіший рецепт із двох базових інгредієнтів

Головне — обирати дійсно якісні та перевірені продукти

Зважаючи на ціни, які невпинно ростуть, і те, що на ринку постійно присутній сирний фальсифікат (так званий "сирний продукт", який деякі виробники намагаються видати за справжній сир і продати приблизно за тією ж ціною), багато українців задумуються над тим, чи не можна зробити смачний сир самостійно?.. І, як з’ясувалося, можна. Не в промислових масштабах, звісно, але приготувати невеличку порцію для себе та своєї родини цілком реально.

Більш того, для цього вам знадобиться всього два базових інгредієнти і мінімум часу. А на смак домашній твердий сир "з дірочками" буде не гіршим за покупний, передають "Патріоти України". Головне, щоб сир і молоко були натуральними й дуже високої якості.

Інгредієнт:

Сир 5% — 400 г

Молоко 3,2% — 400 г

Сіль — 1/2 ч.л.

Сода — ⅓ — ½ ч. л.

Вершкове масло (за бажанням) — 15 г +

Приготування:

Викладаємо сир, а тоді виливаємо молоко в каструлю і ставимо на плиту нагріватися, періодично помішуючи. Гріємо ці компоненти до появи жовтої сироватки. Буквально за 3-4 хв сироватка повністю виділиться, але до кипіння масу доводити не можна! Ви побачите, що сир почав тягнутися і його вже можна зібрати в грудку. Тоді відокремлюємо сир від сироватки за допомогою сита і перекладаємо наш майбутній сир в каструлю, додаємо сіль і соду, гарненько перемішуємо (сода вступить в реакцію з молочною кислотою і маса почне плавитися). Якщо ж ви побачите, що цього недостатньо і сир не сплавився, додайте ще трішечки соди, але пам’ятайте, що на таку масу молочних продуктів більш як пів чайної ложки соди додавати не можна, бо потім вона відчуватиметься на смак. Вмикаємо маленький вогонь і плавимо сир, постійно перемішуючи. Можна це робити і на водяній бані. Додаємо вершкове масло, щоб збільшити жирність продукту — якщо хочете. Можна 15 г, а можна і більше. Добре вимішуємо, аж поки масло не розчиниться. Беремо невелику формочку для нашого майбутнього шматка твердого сиру і змащуємо її вершковим маслом. Утрамбовуємо сир, накриваємо харчовою плівкою і даємо охолонути при кімнатній температурі. Пізніше переставляємо його у холодильник.

Раніше ми розповідали про спецію, кілька грамів якої перетворять звичайну гречку у щось неймовірне. Ви навіть не уявляєте, наскільки зміниться смак страви, якщо знати, що до неї додати.