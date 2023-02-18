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Таропрогноз на 19 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на дев’ятнадцятий день лютого
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на дев’ятнадцятий день лютого. Фото telegraf.com.ua

Декого в останній день тижня підстерігають спокуси та неприємності

У неділю, 19 лютого, деякі можуть оступитися, зробити помилку або просто бути надмірно емоційним, тоді як інші, навпаки, зможуть успішно провернути всі справи.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на дев’ятнадцятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Королева кубків, Диявол, Король пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Королева кубків

Можливо, в останній день тижня Ви будете схильні сприймати все надто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

Диявол

Це карта страхів та помилок, які вчиняються під їх впливом. Будьте пильні в неділю, можна потрапити під чиїсь поганий вплив або заплутатися, вдатися до пороків або поганих звичок.

Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.

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