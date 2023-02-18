В який час доби потрібно відкривати вікна, коли холодно: найоптимальніший період

У жодному разі не можна нехтувати провітрюванням

"На вулиці дощ, сніг, сильний вітер — не провітрюватиму, тільки холод впущу" — це одна з "найгрубіших" помилок, яку допускають багато хто. Навіть у середині зими, у морози, вентиляція будинку необхідна для збереження вашого здоров’я. Тому сьогодні ми хочемо розповісти вам, як правильно провітрювати будинок у холоди.

Не забувайте, що відкривати вікна в будинку необхідно навіть узимку, щоб зміцнити свій імунний захист, який часто піддається випробуванню. Саме щодня провітрюючи будинок, можна уникнути алергії та дихати здоровим повітрям, пише santeplus. Який найкращий час і оптимальна тривалість для провітрювання будинку?

Як правильно провітрювати квартиру в холоди

Щоб правильно провітрювати спальню, не розсіюючи тепло, необхідно відчинити вікно і тримати двері зачиненими. Таким чином, повітря ефективно циркулюватиме по всьому приміщенню. Дайте вашій кімнаті достатньо провітритися, щоб повною мірою насолодитися чистим повітрям усередині.

Коли і скільки провітрювати будинок взимку

Щодо часу вентиляції, експерти рекомендують короткі, але часті інтервали. Щоб покращити якість повітря в житлових приміщеннях, було б непогано відкривати вікна не менше ніж на 10 хвилин три-чотири рази на день. Ідеальний час — ранній ранок, близько 7:00 або 8:00, або пізно ввечері, після 22:00, тому що забруднення навколишнього середовища нижче, ніж вдень.

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