Модний сезон весна-літо 2023: які відтінки червоного будуть популярні в одязі (фото)

На який саме червоний варто звертати увагу у цьому сезоні

Якщо ви хочете виглядати модно і бути в темі, за світовими трендами бодай трошки, але стежити таки доведеться. Щоб виглядати на всі сто у новому сезоні, зверніть увагу на п'ять весняних формул. А ще — на кольори, які будуть популярними в одязі.

Зокрема, на відтінки червоного, які в найближчому сезоні весна-літо 2023 будуть представлені практично у кожного бренду. Як зауважує Vogue.ua, червоний колір настільки привертає увагу, що виходить за межі тенденцій і сезонів. У цій добірці ви знайдете найкрасивіші образи в модних червоних відтінках цього сезону – від складного кольору Viva Magenta до яскравого Fiery Red.

Viva Magenta

Головним відтінком 2023 року за версією Інституту кольору Pantone став Viva Magenta (це малиново-червоний відтінок з фіолетовим підтоном). Його у новому сезоні можна зустріти у багатьох колекціях брендів.

Fiery Red

А це — ще один відтінок, який заполонив модні подіуми у сезоні весна-літо 2023. Вогненно-червоний колір під назвою Fiery Red- це яскравий, пристрасний та зухвалий відтінок, що пасуватиме сміливим дівчатам, які люблять привертати до себе увагу.

Бордовий

Відтінок витриманого червоного вина у новому сезоні посів головні позиції у колекціях світових брендів. Цей глибокий і стриманий відтінок прекрасно виглядає і як соло у монохромних ансамблях, і в парі з іншими кольорами. Ви можете навіть спробувати заміксувати різні тканини та фактури в однотонних образах, надихнувшись колекціями Rokh та Bottega Veneta.

Класичний червоний

Вічна класика, яка ніколи не покидає модні подіуми. Класичний червоний у весняних колекціях брендів можна знайти як у делікатних тканинах, так і в щільних, теплих і шорстких фактурах. Обирати точно є з чого.

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