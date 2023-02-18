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Найніжніше сало виходить, якщо додати в нього цукор: секретний рецепт страви по-новому

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Хто б міг подумати, що лише один інгредієнт може все докорінно змінити Новина оновлена 18 лютого 2023, 13:22
Хто б міг подумати, що лише один інгредієнт може все докорінно змінити. Фото Freepik

Такого неймовірного смаку, ми певні, ще не зустрічали!

Українське сало несмачним не буває. Та все ж одні рецепти сміливо можна назвати кращими, а інші — не настільки вдалими, а скоріше посередніми. Так от, щоб вам не довелося ласувати "посередньо" маринованим салом, записуйте наш рецепт із секретним інгредієнтом.

Сало, засолене в розсолі з цукром — ідеальний варіант, як для святкового столу, так і для тривалого зберігання у холодильнику. Воно чудово смакуватиме і з борщем, і просто зі шматочком запашного чорного хліба або гріночками. Цукор зробить сало дуже смачним, ніжним та ароматним, повідомляє УНІАН.

Інгредієнти:

  • сало з м'ясним прошарком – 1 кг
  • вода – 1 л
  • сіль – 5 ст. л
  • цукор – 2 ст. л
  • лавровий лист – 5 шт.
  • перець духмяний – 7 горошинок
  • насіння кропу – 1 ч. л
  • часник – 3 зубчики
  • суміш перців – 1 ч. л

Приготування:

  1. Починаємо з підготовки сала: промиваємо його та нарізаємо шматками завширшки близько 10 см кожен.
  2. Тепер переходимо до маринаду: треба закип’ятити воду, додати сіль, цукор, духмяний перець та подрібнений лавровий лист. Залишаємо маринад на помірному вогні приблизно на 5 хв, а тоді знімаємо з вогню і занурюємо у маринад шматки сала.
  3. Накриваємо каструлю з салом кришкою меншого діаметру та фіксуємо її вантажем (наприклад, банкою з водою). Лишаємо на добу за кімнатної температури.
  4. Після цього знімаємо вантаж із сала та переміщаємо його у каструлі на 2 доби в холодильник.
  5. Потому маринад із сала треба злити, а самі шматочки сала гарненько натерти сумішшю перців та подрібненим часником з усіх боків. Кожен шматочок загортають у харчову плівку та кладуть у морозилку на 3 год.

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#Рецепт #Сало #Маринад