Найніжніше сало виходить, якщо додати в нього цукор: секретний рецепт страви по-новому

Такого неймовірного смаку, ми певні, ще не зустрічали!

Українське сало несмачним не буває. Та все ж одні рецепти сміливо можна назвати кращими, а інші — не настільки вдалими, а скоріше посередніми. Так от, щоб вам не довелося ласувати "посередньо" маринованим салом, записуйте наш рецепт із секретним інгредієнтом.

Сало, засолене в розсолі з цукром — ідеальний варіант, як для святкового столу, так і для тривалого зберігання у холодильнику. Воно чудово смакуватиме і з борщем, і просто зі шматочком запашного чорного хліба або гріночками. Цукор зробить сало дуже смачним, ніжним та ароматним, повідомляє УНІАН.

Інгредієнти:

сало з м'ясним прошарком – 1 кг

вода – 1 л

сіль – 5 ст. л

цукор – 2 ст. л

лавровий лист – 5 шт.

перець духмяний – 7 горошинок

насіння кропу – 1 ч. л

часник – 3 зубчики

суміш перців – 1 ч. л

Приготування:

Починаємо з підготовки сала: промиваємо його та нарізаємо шматками завширшки близько 10 см кожен. Тепер переходимо до маринаду: треба закип’ятити воду, додати сіль, цукор, духмяний перець та подрібнений лавровий лист. Залишаємо маринад на помірному вогні приблизно на 5 хв, а тоді знімаємо з вогню і занурюємо у маринад шматки сала. Накриваємо каструлю з салом кришкою меншого діаметру та фіксуємо її вантажем (наприклад, банкою з водою). Лишаємо на добу за кімнатної температури. Після цього знімаємо вантаж із сала та переміщаємо його у каструлі на 2 доби в холодильник. Потому маринад із сала треба злити, а самі шматочки сала гарненько натерти сумішшю перців та подрібненим часником з усіх боків. Кожен шматочок загортають у харчову плівку та кладуть у морозилку на 3 год.

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