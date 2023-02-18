Кросівки, які ніколи не вийдуть з моди: топ-7 пар на всі часи (фото)

Усі ці пари будуть актуальними ще дуже довго

У 2023 році в моду повертаються хіти із минулого. Зокрема, модниці будуть приємно здивовані тим, що на вулицях знову то тут, то там зустрічатимуться зручні танкетки. Крім того, у тренді лишаються й улюблені кросівки. Цьогоріч особливо популярними будуть моделі для бігу.

Однак є речі, які не підкорюються часу і завжди лишаються у моді. На кросівки це правильно теж діє, тому "24 канал" підготував добірку з семи топових пар спортивного взуття, яке буде в тренді завжди. Найперше, на чому варто наголосити — єдиний колір кросівок, який ніколи не втратить актуальності – це білий. І ніяк інакше.

Adidas Gazelle

Здебільшого вони представлені у кольорах, але навіть попри це завжди залишаються трендовими і бажаними. Adidas Gazelle особливі тим, що це перша модель кросівок зроблена із замші, тоді як решта виготовляються зі шкіри.

Adidas Stan Smiths

Зараз рідко можна помітити модниць у білих кросівках із зеленим логотипом на язичку та кольоровою деталлю на заднику, але знайте, що ці кросівки теж не мають терміну придатності. Вони такі ж актуальні, як і кілька років тому, і такими й залишатимуться ще багато-багато років.

Reebok Classic Leather 50151

На цю модель кросівок ще 10 років тому був справжнісінький бум. Просто неймовірно популярними їх тоді зробила доступна ціна, комфорт та багатофункціональний силует. Ідеальною ця пара буде для тих, хто постійно "на ногах".

Puma Cali

Це ідеальна база, якою можна доповнювати свої весняні образи. Такі кросівки поєднуються з будь-чим, не відволікаючи уваги від інших важливих деталей вашого гардероба.

Puma Carina L

Carina L – це універсальна модель від бренду Puma. Верхня частина створена у спортивному ретро-стилі і свого часу була натхненна образами пляжних містечок Каліфорнії 80-х років.

New Balance 574

Взуття від New Balance дуже комфортне і зручне, тож така пара дуже навіть пригодиться вам під час тривалих прогулянок у весняно-літній період. Чудово виглядають такі кросівки і в базовому білому (модно назавжди, ми ж пам’ятаємо), і в інших кольорах.

Adidas Samba

З минулого року популярність цієї моделі зростає з геометричною прогресією. Таку пару мають вже практично всі знаменитості, тож є всі шанси, що вони залишаться актуальними ще надовго.

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