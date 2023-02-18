Як легко очистити біле взуття від бруду: супер-лайфхак із популярним фруктом

Достатньо зробити цитрусовий сік

Стильне світле взуття хоч і виглядає "по-багатому", проте має один істотний недолік — швидко забруднюється. Особливо часто з цією проблемою стикаються в періоди дощів, бруду та калюж.

Як очистити біле взуття від бруду в домашніх умовах, щоб воно виглядало як новеньке, пише "Новий канал". Достатньо лише дістати з холодильника лимон та видавити з нього трохи соку.

Як відчистити біле взуття від бруду

У склянку теплої води додаємо 2 столові ложки вичавленого лимонного соку. Наносимо цю суміш на забруднення та акуратно протираємо щіткою. Наприкінці чищення промокаємо взуття сухою ганчіркою. Простіше простого! Однак не варто захоплюватися цим способом, щоб на взутті не виникли жовті плями. Найкраще користуватися таким методом 1-2 рази на місяць.

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