Іменини Тихона у 2023 році: всі дні, коли Тіша святкує День ангела
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Це ім’я вважається дуже щасливим
Ім’я Тихон (Тихін) на сьогоднішній день досить рідкісне в Україні, але дуже цікаве. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося, і коли всі Дні ангела Тихона протягом року.
Значення імені Тихон
Ім’я походить від імені давньогрецької богині Тюхе і перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача". На територію сучасної України та росії ім’я потрапило разом із християнством, було популярне серед простих станів, але останню сотню років використовується в основному як чернече.
В інших країнах також зустрічається така форма імені як Тихо, Тишко, Тихін, Ціхан, Тіша, Цишка. В Україні також популярна форма Тихін.
Вважають, що люди з ім’ям Тихон незлобні, самостійні, горді, люблять пригоди, хоч зовні і виглядають спокійними. Зазвичай вони мають розвинену уяву і таланти, реалізувати які часто заважає властива їм непомітність.
Коли День ангела Тихона?
Носії імені Тихон відзначають іменини 20 разів на рік за церковним слов’янським календарем. Перерахуємо основні:
- 9 січня, 17 вересня, 23 вересня, — архієпископ Тихон Ніканоров;
- 22 лютого, 7 квітня, 9 жовтня, 18 листопада, — патріарх Московський і всієї Русі Тихон Бєлавін;
- 5 березня, — преподобномученик Тихон Валаамський;
- 29 червня, — єпископ Тихон Амафунтський, преподобний Тихон Мединський Калузький;
- 29 червня, 9 липня, — преподобний Тихон Луховській Костромській;
- 1 серпня, 26 серпня, — єпископ Воронезький Тихон Задонський;
- 2 серпня, — Тихон Кречков;
- 17 жовтня, — ієрей Тихон Архангельський;
- 9 грудня, — архімандрит Тихон Бузов.
Також менш важливі іменини Тихона відзначають 4 березня, 27 травня, 14 липня та 18 жовтня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому настійно не рекомендується за прикметами дарувати шкарпетки та труси чоловікам.