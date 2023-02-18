Іменини Тихона у 2023 році: всі дні, коли Тіша святкує День ангела

Це ім’я вважається дуже щасливим

Ім’я Тихон (Тихін) на сьогоднішній день досить рідкісне в Україні, але дуже цікаве. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося, і коли всі Дні ангела Тихона протягом року.

Значення імені Тихон

Ім’я походить від імені давньогрецької богині Тюхе і перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача". На територію сучасної України та росії ім’я потрапило разом із християнством, було популярне серед простих станів, але останню сотню років використовується в основному як чернече.

В інших країнах також зустрічається така форма імені як Тихо, Тишко, Тихін, Ціхан, Тіша, Цишка. В Україні також популярна форма Тихін.

Вважають, що люди з ім’ям Тихон незлобні, самостійні, горді, люблять пригоди, хоч зовні і виглядають спокійними. Зазвичай вони мають розвинену уяву і таланти, реалізувати які часто заважає властива їм непомітність.

Коли День ангела Тихона?

Носії імені Тихон відзначають іменини 20 разів на рік за церковним слов’янським календарем. Перерахуємо основні:

9 січня, 17 вересня, 23 вересня, — архієпископ Тихон Ніканоров;

22 лютого, 7 квітня, 9 жовтня, 18 листопада, — патріарх Московський і всієї Русі Тихон Бєлавін;

5 березня, — преподобномученик Тихон Валаамський;

29 червня, — єпископ Тихон Амафунтський, преподобний Тихон Мединський Калузький;

29 червня, 9 липня, — преподобний Тихон Луховській Костромській;

1 серпня, 26 серпня, — єпископ Воронезький Тихон Задонський;

2 серпня, — Тихон Кречков;

17 жовтня, — ієрей Тихон Архангельський;

9 грудня, — архімандрит Тихон Бузов.

Також менш важливі іменини Тихона відзначають 4 березня, 27 травня, 14 липня та 18 жовтня.

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