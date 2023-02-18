Именины Тихона в 2023 году: все дни, когда Тиша празднует День ангела

Это имя считается очень счастливым

Имя Тихон на сегодняшний день довольно редкое в Украине, но очень интересное. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось, и когда все Дни ангела Тихона в году.

Значение имени Тихон

Изначально имя происходит от имени древнегреческой богини Тюхе и переводится как "судьба", "случай", "жребий", "удача". На территорию современной Украины и россии имя попало вместе с христианством, было популярно среди простых сословий, но последнюю сотню лет используется в основном как монашеское.

В других странах также встречается такая форма имени как Тихо, Тишко, Тихин, Цихан, Тиша, Цишка.

Принято считать, что люди с именем Тихон беззлобные, самостоятельные, гордые, любят приключения, хоть внешне и выглядят спокойными. Обычно у них развитое воображение и имеются таланты, реализовать которые часто мешает присущая им незаметность.

Когда День ангела Тихона?

Носители имени Тихон отмечают именины 20 раз в году по церковному славянскому календарю. Перечислим основные:

9 января, 17 сентября, 23 сентября, — архиепископ Тихон Никаноров;

22 февраля, 7 апреля, 9 октября, 18 ноября, — патриарх Московский и всея Руси Тихон Белавин;

5 марта, — преподобномученик Тихон Валаамский;

29 июня, — епископ Тихон Амафунтский, преподобный Тихон Медынский Калужский;

29 июня, 9 июля, — преподобный Тихон Луховской Костромской;

1 августа, 26 августа, — епископ Воронежский Тихон Задонский;

2 августа, — Тихон Кречков;

17 октября, — иерей Тихон Архангельский;

9 декабря, — архимандрит Тихон Бузов.

Также менее важные именины Тихона отмечают 4 марта, 27 мая, 14 июля и 18 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему настоятельно не рекомендуется по приметам дарить носки и трусы мужчинам.