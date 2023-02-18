Іменини Галини у 2023 році: всі дні, коли Галочка святкує День ангела

Мало хто знає, що насправді означає ім’я Галина

Ім’я Галина дуже красиве та дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, звідки воно сталося, що означає і коли всі іменини Галі протягом року.

Значення імені Галина

Ім’я походить від давньогрецького "галене", що буквально означає "штиль", "безтурботність", "спокій". Цікаві факти: у давньогрецькій міфології була нереїда-покровителька спокійного моря на ім’я Галена, а в Італії та Іспанії є співзвучне слово "gallina", яке перекладається як "курка".

Трапляються такі форми імені Галина як Галя, Гала, Галочка, Галинка, Галюся, Галюня, Галька.

Вважають, що жінки з ім’ям Галина спокійні, але активні, цілеспрямовані, чесні, самокритичні. Галинам не властиве зазнайство і хитрощі, вони всього досягають чесною працею. Також Галини воліють працювати за покликом серця, а не фінансів, є дбайливими мамами та добрими господинями.

Коли День ангела Галини?

Носії імені Галина відзначають іменини лише тричі на рік за церковним православним календарем:

23 лютого , — праведна Галина, дочка язичницького імператора Септимія. Вона всіма силами переконувала батька відмовитись від ідолопоклонства і руйнувала зображення язичницьких богів, — імператор стратив її наставника, але не зміг убити дочку, і та померла своєю смертю. Вважається, що праведна Галина допомагає тим, хто захищає правду, і дає сили малодушним.

, — праведна Галина, дочка язичницького імператора Септимія. Вона всіма силами переконувала батька відмовитись від ідолопоклонства і руйнувала зображення язичницьких богів, — імператор стратив її наставника, але не зміг убити дочку, і та померла своєю смертю. Вважається, що праведна Галина допомагає тим, хто захищає правду, і дає сили малодушним. 23 березня, 29 квітня — мучениця Галина Коринфська. Вона разом з іншими послідовниками відмовилася принести жертву язичницьким богам, за що була ув’язнена і страчена. Історія не зберегла даних про те, як саме померла свята, проте її вчителя та інших учнів катували, обезголовлювали, топили, волочили за возами та забивали камінням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами заборонено дарувати коханим телефони.