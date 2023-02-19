Галю, з іменинами! Гарні листівки та привітання на День ангела Галини

Не забудьте привітати Галочку з іменинами

Ім’я Галина — шляхетне, стародавнє, а також дуже поширене в Україні. Раніше ми розповідали, яке його значення і коли всі іменини Галини протягом року. Тепер же "Телеграф" зібрав добірку привітань із Днем ангела для Галі у віршах, прозі, яскравих картинках та листівках українською.

Короткі вітання з Днем ангела Галини своїми словами

Галочка! Нехай життя твоє осяюється лише позитивними змінами, нехай кожна хвилина приносить радість і щастя, а поряд завжди будуть віддані і вірні люди, — адже ти заслуговуєш на це, і навіть на більше. З Днем ангела!

Галю, вітаю тебе з іменинами. Бажаю запаморочливої кар’єри, надзвичайного щастя, захоплюючих пригод, — і головне, щоб на все це вистачало сил і здоров’я. Зі святом!

Із Днем ангела, Галино! Залишайся такою ж світлою, неповторною і захоплюючою жінкою. Нехай нічого тебе не засмучує і не псує твої плани, нехай ангел береже тебе на життєвому шляху.

Галино! Дякую Богові, що ти є в моєму житті, така світла, добра і промениста. Бажаю тобі всіляких благ, виконань бажань, якнайбільше приємних митей, щирої любові та феноменального везіння.

З іменинами, Галенько! Нехай ніякі напасті не псують твого настрою, нехай очі блищать лише від щастя, ноги втомлюються лише від душевних прогулянок, а руки опускаються лише під вагою квітів та подарунків. Вітаю!

Листівки для привітання Галини з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому народні прикмети забороняють дарувати перли жінкам на свято.