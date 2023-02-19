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Галя, с именинами! Красивые открытки и поздравления на День ангела Галины

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Галины на любой вкус Новость обновлена 19 февраля 2023, 18:58
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Галины на любой вкус. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить Галочку с именинами

Имя Галина, — благородное, древнее, а также очень распространенное в Украине. Ранее мы рассказывали, каково его значение и когда все именины Галины в году. Теперь же "Телеграф" собрал подборку поздравлений с Днем ангела для Гали в стихах, прозе, ярких картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Галины своими словами

  • Галочка! Пусть жизнь твоя озаряется только положительными переменами, пусть каждая минута приносит радость и счастье, а рядом всегда будут преданные и верные люди, — ведь ты заслуживаешь этого, и даже большего. С Днем ангела!
  • Галя, поздравляю тебя с именинами. Желаю головокружительной карьеры, сногсшибательного счастья, захватывающих приключений, — и главное, чтобы на все это хватало сил и здоровья. С праздником!
  • С Днем ангела, Галина! Оставайся такой же светлой, неповторимой и захватывающей женщиной. Пусть ничего тебя не расстраивает и не портит твои планы, пусть ангел бережет тебя на жизненном пути.
  • Галинка! Благодарю Бога, что ты есть в моей жизни, — такая светлая, добрая и лучезарная. Желаю тебе всевозможных благ, исполнений желаний, как можно больше приятных мгновений, искренней любви и феноменального везения.
  • С именинами, Галенька! Пусть никакие напасти не портят твоего настроения, пусть глаза блестят только от счастья, ноги устают только от душевных прогулок, а руки опускаются только под весом цветов и подарков. Поздравляю!

Открытки для поздравления Галины с Днем ангела

Галина с Днем ангела — открытки на именины
День ангела Галины поздравления и открытки на именины
Именины у Галины — открытки и поздравления с Днем ангела Галина
День ангела Галины — Открытки, чтобы поздравить Галину с именинами
С Днем ангела Галина — открытки и поздравления на именины Галины
День ангела Галины 2023 открытки и поздравления
Картинки с именинами Галины — Поздравление с Днем ангела Галина

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему народные приметы запрещают дарить жемчуг женщинам на праздник.

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