Галя, с именинами! Красивые открытки и поздравления на День ангела Галины

Не забудьте поздравить Галочку с именинами

Имя Галина, — благородное, древнее, а также очень распространенное в Украине. Ранее мы рассказывали, каково его значение и когда все именины Галины в году. Теперь же "Телеграф" собрал подборку поздравлений с Днем ангела для Гали в стихах, прозе, ярких картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Галины своими словами

Галочка! Пусть жизнь твоя озаряется только положительными переменами, пусть каждая минута приносит радость и счастье, а рядом всегда будут преданные и верные люди, — ведь ты заслуживаешь этого, и даже большего. С Днем ангела!

Галя, поздравляю тебя с именинами. Желаю головокружительной карьеры, сногсшибательного счастья, захватывающих приключений, — и главное, чтобы на все это хватало сил и здоровья. С праздником!

С Днем ангела, Галина! Оставайся такой же светлой, неповторимой и захватывающей женщиной. Пусть ничего тебя не расстраивает и не портит твои планы, пусть ангел бережет тебя на жизненном пути.

Галинка! Благодарю Бога, что ты есть в моей жизни, — такая светлая, добрая и лучезарная. Желаю тебе всевозможных благ, исполнений желаний, как можно больше приятных мгновений, искренней любви и феноменального везения.

С именинами, Галенька! Пусть никакие напасти не портят твоего настроения, пусть глаза блестят только от счастья, ноги устают только от душевных прогулок, а руки опускаются только под весом цветов и подарков. Поздравляю!

Открытки для поздравления Галины с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему народные приметы запрещают дарить жемчуг женщинам на праздник.