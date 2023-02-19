Таропрогноз на 20 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Для більшості початок тижня видасться позитивним

У понеділок, 20 січня, багатьом варто чекати на гарні новини та події, проте деяких може накрити депресивний настрій.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Зірка, Туз пентаклів, Король кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Зірка

У перший день тижня Ви можете відчути себе невпевнено, через що не буде сил займатися тим, що важливо. Заздалегідь підготуйтеся до такого депресивного настрою, приготуйте щось смачненьке, виберіть хороший фільм для настрою і т.п.

Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Король кубків

Це напрочуд хороша карта, яка обіцяє кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що сьогодні Ви зустрінете когось особливого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.