Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Стрільців чекає тріумф, а Водоліїв — переродження

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчого тижня

Кінець лютого 2023 року багатьом принесе добрі новини, зміни та успіх у справах, проте деяким доведеться добре попрацювати над собою.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 20 по 26 лютого 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати, оскільки найближчими днями Ваша праця окупиться, і все вийде.

Телець — порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.

Близнюки — Маг

Ця карта говорить, що в найближчий тиждень Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся експериментувати та пробувати нове.

Рак — Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнавати або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Не ігноруйте поради найближчим часом, вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Лев — перевернута Вісімка жезлів

У цьому положенні карта вказує на те, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і женете вперед паровоза, варто сповільнитися, інакше нашкодите як собі, так і своїм відносинам з оточуючими.

Діва — Четвірка жезлів

Ця карта ще називається Владикою завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.

Терези — перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що на тижні Ви можете бути і з собою не в контакті, і з іншими раді здійняти конфлікт. Постарайтеся тримати себе в вуздечку і не йти напролом, інакше буде тільки гірше.

Скорпіон — перевернутий Світ

У цьому положенні карта говорить про те, що Ви близькі до успіху, але з якихось причин повна перемога поки що не настане. Пропрацюйте на тижні питання прийняття себе та своєї відповідальності.

Стрілець — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Козоріг — Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Водолій — Суд

Ця карта обіцяє звільнення від страхів і перешкод, єдність психіки, духу та емоцій, якесь переродження. На тижні у Вашому житті може щось сильно змінитися, не бійтеся цього і керуйтеся серцем і совістю.

Риби — перевернута Королева жезлів

В останній тиждень лютого Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у стосунках можуть проявитися ревнощі та марнославство. Бережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні до кінця року за картами Таро.