Дуже часта помилка, яка збільшує рахунки за опалення: краще цього не робити

Заощадити в опалювальний сезон не вийде, якщо сушити речі на батареях у будинку

Взимку багато хто сушить речі після прання на батареях у будинку. Однак така безтурботна звичка спричиняє низку неприємних наслідків. Більше того, якщо постійно розвішувати мокрий одяг на радіаторах, то у вашому рахунку за опалення може стати більше нулів.

Чому не можна сушити випраний одяг на батареях, розповідає видання express. Це часта помилка може збільшити витрати на опалення, а також тягне за собою ризик виникнення в житлі цвілі.

Мокрий одяг, розвішений на батареї, висохне, але це може спричинити надлишок конденсату у вашому будинку. Конденсат, у свою чергу, призведе до утворення цвілі, а значить є ризик зіпсувати меблі, стіни та підлогу. Крім того, грибок небезпечний для алергіків.

Не менш важливо, що звичка сушити речі на радіаторах може потягнути із сімейного бюджету додаткові кошти на оплату рахунків за опалення. Якщо ви повісите одяг поверх радіатора, він не зможе обігрівати будинок. В результаті котел повинен працювати більше, ніж потрібно, що збільшує його експлуатаційні витрати.

Щоб уникнути перерахованих вище проблем, дотримуйтесь простих правил при сушінні одягу в опалювальний сезон. Краще прати вранці та максимально використовувати сонячні промені. Ви можете розмістити сушарку для одягу в такому місці будинку, щоб на неї потрапляло якнайбільше природного світла, так одяг висохне швидше. Щоб прискорити процес сушіння, не забувайте перевертати речі на сушарці кожні кілька годин. І пам’ятайте, що сушарка не повинна бути переповненою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як уникнути неприємного запаху, який іноді виникає при сушінні речей після прання. Невеликі лайфхаки допоможуть вирішити проблему.