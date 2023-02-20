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Масляна-2023: що категорично заборонено робити у свято, щоб не накликати лиха

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Масляна у 2023 році починається 20 лютого
Масляна у 2023 році починається 20 лютого. Фото rivne1.tv

Дізнайтеся, чому не можна в цей період злитися, лаятись і їсти м’ясні продукти

З цього понеділка в Україні стартує Масляна — одне з найважливіших народних свят у лютому-місяці. Триває Масляна цілий тиждень, і 2023 року закінчується 26 лютого — Прощеною неділею.

На свято прийнято багато гуляти та веселитися, обов’язково потрібно готувати та їсти головну страву в Масляну — млинці з різноманітними солодкими та солоними начинками. Вважається, що чим більше млинців буде приготовлено, тим краще, адже вони залучають до оселі багатство та добробут у сім’ю.

Для церкви Масляна означає наближення Великого посту. За цей тиждень християни намагаються наїстися тим, чого не можна їсти у суворий піст — молочними продуктами, яйцями, рибою. М’ясо та м’ясні продукти в цей період вже забороняються, також не рекомендується зловживати алкогольними напоями.

Що не можна робити на Масляну: головні заборони

  • Спати в денний час — до головного болю.
  • Запрошувати в неприбраний будинок гостей, нехтувати їхніми бажаннями та годувати поганими стравами чи навіть рештками.
  • Злиться, лихословити, лаятися і мстити, щоб не накликати лиха на всю родину.
  • Сумувати, щоб потім весь рік не провести нудно.
  • З четверга до неділі не можна працювати. Можна тільки виконувати життєво важливу роботу, доглядати худобу та готувати.
  • Викидати сміття по обіді весь тиждень.
  • Засуджувати людей та поширювати плітки про оточуючих.
календар церковних свят

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає кожен день тижня на Масляну. Усі сім днів насичені цікавими традиціями та звичаями.

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