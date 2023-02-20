Масляна-2023: що категорично заборонено робити у свято, щоб не накликати лиха

Дізнайтеся, чому не можна в цей період злитися, лаятись і їсти м’ясні продукти

З цього понеділка в Україні стартує Масляна — одне з найважливіших народних свят у лютому-місяці. Триває Масляна цілий тиждень, і 2023 року закінчується 26 лютого — Прощеною неділею.

На свято прийнято багато гуляти та веселитися, обов’язково потрібно готувати та їсти головну страву в Масляну — млинці з різноманітними солодкими та солоними начинками. Вважається, що чим більше млинців буде приготовлено, тим краще, адже вони залучають до оселі багатство та добробут у сім’ю.

Для церкви Масляна означає наближення Великого посту. За цей тиждень християни намагаються наїстися тим, чого не можна їсти у суворий піст — молочними продуктами, яйцями, рибою. М’ясо та м’ясні продукти в цей період вже забороняються, також не рекомендується зловживати алкогольними напоями.

Що не можна робити на Масляну: головні заборони

Спати в денний час — до головного болю.

Запрошувати в неприбраний будинок гостей, нехтувати їхніми бажаннями та годувати поганими стравами чи навіть рештками.

Злиться, лихословити, лаятися і мстити, щоб не накликати лиха на всю родину.

Сумувати, щоб потім весь рік не провести нудно.

З четверга до неділі не можна працювати. Можна тільки виконувати життєво важливу роботу, доглядати худобу та готувати.

Викидати сміття по обіді весь тиждень.

Засуджувати людей та поширювати плітки про оточуючих.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає кожен день тижня на Масляну. Усі сім днів насичені цікавими традиціями та звичаями.