Оладки з рибною консервою: мамин рецепт смачного наїдку без грама борошна

Прості складники і зовсім небагато мороки зроблять цю страву однією з ваших улюблених

Рибні страви зазвичай дуже смачні та корисні. Часом приготувати щось із рибою — справжня морока, а буває, рецепт настільки простий, що його хочеться повторювати знову і знову. Так буде, наприклад, із рибними котлетами з незвичайним соусом, який змінює смак страви до невпізнаваності. Або ж оладками із рибною консервою за секретним маминим рецептом.

Ця страва готується неймовірно легко, зате з’їдається за лічені хвилини. В оладках немає ні грама борошна, але вони гарно тримаються купи і не розлазяться на сковорідці. Як приготувати таку смакоту, розповідає "Школа Життя".

Інгредієнти:

рибна консерва — 1 банка

вівсяні пластівці — 3 ст.л.

яйця — 3 шт.

сіль, перець — до смаку

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт. (невелика)

зелена цибуля і кріп — до смаку

майонез — 1 ст.л.

олія — для смаження

Приготування:

В миску вибиваємо яйця, солимо й перчимо, тоді додаємо вівсянку, перемішуємо і відставляємо в сторону. Дрібно нарізаємо цибулю, а моркву тремо на дрібній тертці, злегка обсмажуємо з невеликим додаванням олії — до м’якості. З консервів зливаємо зайву рідину (вона нам більше не потрібна), а шматочки розчавлюємо виделкою. У рибу додаємо обсмажені овочі, яєчно-вівсяну суміш, зелень, а також майонез. Якщо потрібно, досолюємо ще раз, все гарно вимішуємо. Суміш виходить досить рідка, але не хвилюйтеся — це нормально. На сковороді розігріваємо олію та викладаємо рибні оладки. Смажимо з обох боків до готовності, на помірному вогні.

Так має виглядати рибна маса перед смаженням оладок

Раніше ми розповідали про секрети приготування пишних оладок, як у бабусі. Зокрема, що потрібно зробити, аби оладки були пухкими та смачненькими.