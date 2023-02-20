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Оладки з рибною консервою: мамин рецепт смачного наїдку без грама борошна

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Неймовірно смачні та соковиті бюджетні пляцки з рибкою Новина оновлена 20 лютого 2023, 09:37
Неймовірно смачні та соковиті бюджетні пляцки з рибкою. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Прості складники і зовсім небагато мороки зроблять цю страву однією з ваших улюблених

Рибні страви зазвичай дуже смачні та корисні. Часом приготувати щось із рибою — справжня морока, а буває, рецепт настільки простий, що його хочеться повторювати знову і знову. Так буде, наприклад, із рибними котлетами з незвичайним соусом, який змінює смак страви до невпізнаваності. Або ж оладками із рибною консервою за секретним маминим рецептом.

Ця страва готується неймовірно легко, зате з’їдається за лічені хвилини. В оладках немає ні грама борошна, але вони гарно тримаються купи і не розлазяться на сковорідці. Як приготувати таку смакоту, розповідає "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • рибна консерва — 1 банка
  • вівсяні пластівці — 3 ст.л.
  • яйця — 3 шт.
  • сіль, перець — до смаку
  • цибуля — 1 шт.
  • морква — 1 шт. (невелика)
  • зелена цибуля і кріп — до смаку
  • майонез — 1 ст.л.
  • олія — для смаження

Приготування:

  1. В миску вибиваємо яйця, солимо й перчимо, тоді додаємо вівсянку, перемішуємо і відставляємо в сторону.
  2. Дрібно нарізаємо цибулю, а моркву тремо на дрібній тертці, злегка обсмажуємо з невеликим додаванням олії — до м’якості.
  3. З консервів зливаємо зайву рідину (вона нам більше не потрібна), а шматочки розчавлюємо виделкою.
  4. У рибу додаємо обсмажені овочі, яєчно-вівсяну суміш, зелень, а також майонез. Якщо потрібно, досолюємо ще раз, все гарно вимішуємо. Суміш виходить досить рідка, але не хвилюйтеся — це нормально.
  5. На сковороді розігріваємо олію та викладаємо рибні оладки. Смажимо з обох боків до готовності, на помірному вогні.
Оладки з рибною консервою
Так має виглядати рибна маса перед смаженням оладок

Раніше ми розповідали про секрети приготування пишних оладок, як у бабусі. Зокрема, що потрібно зробити, аби оладки були пухкими та смачненькими.

Теги:
#Рецепт #Риба #Рибні консерви #Рибні страви