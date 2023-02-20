Деякі сумки, куртки та кепі уже не в тренді: які речі зі шкіри обрати у 2023 році (фото)

Що обрати, щоб завжди виглядати стильно і модно

Одяг зі шкіри — це модний тренд, який плавно переходить в актуальну базу. Цьогоріч такі речі будуть на піку популярності і стилісти вже розповідають, з чим їх носити, щоб завжди мати неперевершений вигляд.

Однак далеко не всі шкіряні речі потрапили у модні тренди 2023. Деякі вважаються справжніми антитрендами і від них краще відмовитися, передає trserial. Про що саме йдеться, розповідаємо і показуємо далі.

Шкіряна сумка

Милі, акуратні яскраві мікросумки були затребуваними у попередні сезони, але настав час відкласти їх подалі. На зміну прийшли сумки різноманітних форм: шопери, сумки-багет, седл-бег та інші. І погодьтеся: вони набагато комфортніші у використанні.

Шкіряна сукня

Обтисла сукня з блискучої шкіри асоціюється швидше з одягом для приватної вечірки на двох, а не річчю на щодень. Актуальна шкіряна сукня прекрасно доповнить ваш діловий та повсякденний гардероб! Можна придивитися, наприклад, до моделей з кольорової шкіри в довжині міді та міні класичного або вільного силуету. Під такі моделі можна спокійно одягати сорочки, топи чи водолазки — будь-що, що вам до вподоби.

Шкіряна куртка

Шкіряні куртки не збираються покидати модні тренди. Проте деякі моделі вже неактуальні. Легко зрозуміти, яка чорна шкіряна куртка актуальніша у 2023 році, можна за такими ознаками:

вона досить вільна і дозволяє надіти нижній шар;

це косуха, бомбер або куртка пілота;

у неї великі зручні кишені та комір, але загалом вона не перевантажена декором.

Шкіряна спідниця

Чорна спідниця зі шкіри не втрачає актуальності — просто є не дуже вдалі моделі, від яких краще триматися якомога далі. Наприклад, спідничка, що облягає вище коліна або фантазійно декорована — це дуже дивні варіанти, назвати які трендом язик не повертається.

А між тим, вибрати актуальну спідницю досить просто: А-силует, прямий крій або класичний "олівець", довжина міді чи навіть максі, акуратний розріз або модні вирізи біля пояса. Саме з такою річчю ви легко складете безліч стильних образів.

Сорочка зі шкіри

Шкіряна сорочка – прекрасна альтернатива як джинсовій куртці, так і фланелевій сорочці. Вона легко стилізується практично в будь-яких образах, якщо її фурнітура – лаконічні гудзики або кнопки, а крій – вільний. Додати настрій образу можна за допомогою прикрас.

Кепі зі шкіри

Якщо вам потрібен модний, але при цьому спокійний аксесуар, краще звернути увагу на шкіряну бейсболку чи панаму (якщо ви молоді та активні, любите спортивний стиль) або ж на шкіряну косинку (якщо ви пікантні, жіночні й надаєте перевагу більш класичним рішенням).

Раніше ми розповідали про супертренд 2023 року — джинси кльош. З чим їх носити, щоб виглядати стильно у будь-яку погоду, і як обрати найкращий варіант саме для себе.