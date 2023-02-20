Таке "сусідство" тільки нашкодить: чому огірки не можна садити біля помідорів

Досвідчені дачники ніколи не посадять ці овочі поруч один з одним — і ось чому

Дуже часто багато городників садять на своїй ділянці "по сусідству" огірки та помідори, навіть не замислюючись, чи можна так робити. А виявляється — так робити не можна, інакше ви можете втратити врожай цих овочів. До чого обох.

Річ у тому, що у цих рослин абсолютно різні вимоги до умов вирощування, пише портал prostoway. І ось чому:

Різні вимоги до освітленості

Томати люблять яскраве сонце, а огіркам більше до душі тінь, адже часте потрапляння сонячних променів може становити їм небезпеку. Для помідорів краще оберіть добре освітлену ділянку, а для огірків — у півтіні.

Різні вимоги до вологості

Томати добре справляються з нестачею вологи, а от огіркам навпаки потрібен хороший полив. Без хорошого зволоження ґрунту ви не отримаєте хорошого врожаю огірків, а такі ж умови для помідорів зроблять їх несмачними.

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