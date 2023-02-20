Яблук не дочекаєтеся: чотири причини, через які яблуня точно не зацвіте

Не всі можуть похвалитися визначним урожаєм

Складно уявити садову ділянку без яблуні. Стиглих яблук завжди чекають з нетерпінням, заради чого докладають зусиль. Але буває так, що одного разу починають обсипатися незрілі плоди, а гірше, коли яблуні взагалі не можуть зацвісти.

У чому криються причини цього неприємного явища, пише bb.lv. Розповідаємо про головні з них.

Чому яблуня не цвіте

Вибір сортів. Якщо яблуня відноситься до теплолюбних, вона не цвістиме в холодних умовах. Місце для розміщення деревця та "погане" сусідство з іншими культурами. Догляд за яблунею. Недостатньо просто посадити – потрібно ще й правильно поливати, підгодовувати та обрізати. Захворювання чи вплив комах-шкідників. Це найпоширеніша причина, через яку ваші дерева не радуватимуть своїм цвітінням та плодами.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини шкодять урожаю яблук та груш, якщо їх посадити поряд. "Погане" сусідство позбавить вас хорошого та великого врожаю.