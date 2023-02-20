Іменини Аркадія у 2023 році: усі дні, коли Аркаша святкує День ангела

Є низка цікавих версій, звідки взялося ім’я Аркадій

Ім’я Аркадій досить давнє та цікаве, хай на сьогодні і не найпоширеніше в Україні. "Телеграф" розібрався, яке походження цього імені, і коли всі іменини Аркадія протягом року.

Значення імені Аркадій

Ім’я походить від давньогрецького "аркадос", що перекладається як "житель Аркадії", — історичної області Греції, де колись переважно розводили худобу. У переносному значенні воно також означає "пастух". Згідно з ще одним припущенням, в Аркадії жилося щасливо і безтурботно, через що її мешканців називали щасливчиками; так, ім’я Аркадій ще може означати "щасливий", "блаженний".

Також зустрічаються такі форми імені Аркадій як Аркаш, Аркад, Уркаш, Аркадіо, Аркад’юшка, Аркаша.

Прийнято вважати, що носії імені Аркадій зазвичай творчі, винахідливі, сприйнятливі та вразливі, при цьому в душі їх вирують пристрасті, через що вони схильні до пошуку пригод.

Серед відомих українців із цим ім’ям можна згадати такі постаті як історик Аркадій Жуковський, актор та сценарист Аркадій Непиталюк, композитор Аркадій Філіпенко, співак Аркадій Войтюк.

Коли День ангела Аркадія?

Аркадії відзначають іменини 15 разів на рік за церковним православним календарем.

Головні іменини Аркадія відзначають у такі дні пам’яті:

19 березня, — преподобний Аркадій Кіпрський;

24 липня, 27 серпня, 26 грудня, — святий преподобний Аркадій Вяземський та Новоторзький.

Крім того, менш важливі Дні ангела Аркадія також відзначають: 10 січня, 8 лютого, 17 лютого, 23 лютого, 20 квітня, 29 травня, 4 липня, 25 серпня, 1 жовтня, 3 листопада, 29 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна дарувати близьким наручний годинник.