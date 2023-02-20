Именины Аркадия в 2023 году: все дни, когда Аркаша празднует День ангела

Есть ряд интересных версий, откуда взялось имя Аркадий

Имя Аркадий довольно древнее и интересное, пусть на сегодня и не самое распространенное в Украине. "Телеграф" разобрался, каково происхождение этого имени, и когда все именины Аркадия в году.

Значение имени Аркадий

Имя происходит от древнегреческого "аркадос", что переводится как "житель Аркадии", — исторической области Греции, где когда-то преимущественно разводили скот. В переносном смысле оно также значит "пастух". Согласно еще одному предположению, в Аркадии жилось счастливо и беззаботно, из-за чего ее жителей называли счастливчиками; так, имя Аркадий еще может значить "счастливый", "блаженный".

Также встречаются такие формы имени Аркадий как Аркаш, Аркад, Уркаш, Аркадио, Аркадьюшка, Аркаша.

Принято считать, что носители имени Аркадий обычно творческие, изобретательные, восприимчивые и впечатлительные, при этом в душе их бушуют страсти, из-за чего они склонны к поиску приключений.

Среди известных украинцев с этим именем можно вспомнить такие личности как историк Аркадий Жуковский, актер и сценарист Аркадий Непиталюк, композитор Аркадий Филипенко, певец Аркадий Войтюк.

Когда День ангела Аркадия?

Аркадии отмечают именины 15 раз в году по церковному православному календарю.

Главные именины Аркадия отмечают в такие дни памяти:

19 марта, — преподобный Аркадий Кипрский;

24 июля, 27 августа, 26 декабря, — святой преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский.

Кроме того, менее важные Дни ангела Аркадия также отмечают: 10 января, 8 февраля, 17 февраля, 23 февраля, 20 апреля, 29 мая, 4 июля, 25 августа, 1 октября, 3 ноября, 29 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя дарить наручные часы.