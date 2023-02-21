Покладіть килим поруч із батареєю та заощадіть на електроенергії: корисна хитрість

Простий, але дуже ефективний спосіб

Через дуже низькі температури часто немає іншого вибору, крім як включити обігрівачі. Звичайно, вони зігрівають нас вдома, проте якщо використовувати їх неправильно, то ви не тільки втратите тепло, що виділяється, але і значно збільшите рахунок за електроенергію. Як цього уникнути – читайте далі.

На щастя, є багато способів зберегти тепло в будинку, для власного комфорту та економії енергії. Серед них є дуже простий, але особливо ефективний, пише santeplus. І для цього вам знадобиться лише килим.

Як зберегти тепло в приміщенні та заощадити на електроенергії

При радіаторі, що працює, найголовніше стежити, щоб тепло не розсіювалося і залишалося у навколишньому середовищі. У зв’язку з цим довше зберігати тепло дозволить такий спосіб: потрібно просто постелити килим на підлогу біля радіатора.

Вибирайте модель із гарною товщиною для більш надійного ефекту. Таким чином, килим збереже тепло в приміщенні, підтримуючи температуру та заощаджуючи вам гроші на рахунках наприкінці місяця.

Дізнайтеся в нашому попередньому матеріалі, як зігрітися взимку за допомогою обдуманого розміщення меблів у вашому будинку. Не перетворюйте свій "барліг" на зимове царство.