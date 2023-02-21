Рус

Як приготувати яйце, щоб жовток залишався рідким: проста інструкція (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
111064
Приготування рідкого жовтка передбачає низку нюансів. Новина оновлена 21 лютого 2023, 11:33
Приготування рідкого жовтка передбачає низку нюансів.. Фото www.popmech.ru

Зрозуміла технологія варіння зробить страву такою, як ви планували

Варені яйця – важливий продукт будь-якого повноцінного раціону. Щоб жовток залишався після приготування рідким, потрібно дотримуватися невеликих кулінарних правил. Зокрема, має значення час варіння.

Як розповідає фудблог kate.deliciouss в Інстаграмі, є одна зрозуміла технологія приготування. Завдяки дотриманню низки етапів ви з легкістю зможете приготувати яйце з рідким жовтком.

Як приготувати яйце, щоб жовтком вийшов рідким:

  1. Наливаємо в каструлю воду і доводимо до кипіння.
  2. Як тільки вода закипіла, робимо маленький вогонь, щоб вода ледь подавала ознаки кипіння.
  3. На ложку кладемо яйце. Яйця можна брати одразу з холодильника, тільки не забудьте їх помити, і тільки потім опускаємо повністю з ложки.
  4. Ставимо таймер на 7 хвилин (яйця повинні кипіти рівно 7 хвилин).
  5. Після дзвінка таймера дістаємо і кладемо відразу в холодну воду. Якщо так не зробити, то яйце за рахунок власної внутрішньої температури продовжить процес варіння. Щоб це зупинити, ми опускаємо яйця в холодну воду.

Раніше "Телеграф" розповідав, який лайфхак допоможе полегшити процес чищення яєць від шкарлупи. Якщо провернути невелику хитрість, то яйця після варіння ви зможете очистити без зайвих зусиль.

Теги:
#Яйце #Лайфак