Як приготувати яйце, щоб жовток залишався рідким: проста інструкція (відео)
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Зрозуміла технологія варіння зробить страву такою, як ви планували
Варені яйця – важливий продукт будь-якого повноцінного раціону. Щоб жовток залишався після приготування рідким, потрібно дотримуватися невеликих кулінарних правил. Зокрема, має значення час варіння.
Як розповідає фудблог kate.deliciouss в Інстаграмі, є одна зрозуміла технологія приготування. Завдяки дотриманню низки етапів ви з легкістю зможете приготувати яйце з рідким жовтком.
Як приготувати яйце, щоб жовтком вийшов рідким:
- Наливаємо в каструлю воду і доводимо до кипіння.
- Як тільки вода закипіла, робимо маленький вогонь, щоб вода ледь подавала ознаки кипіння.
- На ложку кладемо яйце. Яйця можна брати одразу з холодильника, тільки не забудьте їх помити, і тільки потім опускаємо повністю з ложки.
- Ставимо таймер на 7 хвилин (яйця повинні кипіти рівно 7 хвилин).
- Після дзвінка таймера дістаємо і кладемо відразу в холодну воду. Якщо так не зробити, то яйце за рахунок власної внутрішньої температури продовжить процес варіння. Щоб це зупинити, ми опускаємо яйця в холодну воду.
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