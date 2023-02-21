Таропрогноз на 22 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

На багатьох чекають хороші новини

Середа, 22 лютого, буде на диво позитивною та вдалою для більшості.

У всякому разі, саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на 22-й день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка пентаклів, Шістка жезлів, Імператор

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що в середу у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, саме в цей день, можливо, почнете одужувати.

Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Імператор

Середина тижня може принести Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись розважливістю та аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро до кінця тижня.