Найлегші способи висушити речі у холодній квартирі: топ-9 порад, які дійсно працюють

Прості, зате ефективні методи швидко висушити одяг не на радіаторі

Висушити білизну у холодній квартирі, якщо батареї не гріють, а балкона немає – досить складне завдання. А якщо ці речі вам ще й потрібні "на вчора", то ситуація здається і зовсім безвихідною. Але це не так. Ми поділимося з вами кількома секретами, які допоможуть швидко висушувати речі взимку без опалення.

Кілька цікавих лайфхаків наводить rbc.ua. Якщо комбінувати їх між собою, то щойно випрані речі висихатимуть за лічені години, а не висітимуть тижнями, як це може бути у холодному помешканні взимку.

Як швидше просушити білизну

При пранні одягу у машинці підсилюйте режим віджиму — менш волога білизна висихає потім значно швидше.

Періть речі невеликими партіями — так буде легше розвісити їх так, щоб вони не торкалися одна одної та, відповідно, швидше висихали. Не вішайте речі шарами, бо так вони в рази довше сохнутимуть. Крім того, старайтеся розміщувати посередині невеликі речі, тоді як об'ємні вішайте з боків.

Усю білизну максимально розправляйте та струшуйте, щоб у складках не накопичувалася зайва волога.

Двічі на добу перевертайте білизну та розправляйте – це прискорить висихання.

Вологу постіль та рушники можна досушити праскою. Пропрасуйте їх з виворітного боку і повісьте ще на 1-1,5 год досохнути.

Після віджиму додайте в машинку пару сухих рушників і запустіть ще раз — рушники вберуть зайву вологу і речі висохнуть набагато швидше.

Якщо вам потрібно якнайшвидше висушити светр або іншу річ – розкладіть його на рушнику, скрутіть у рулон і ще раз добре відіжміть. Так рушник вбере в себе зайву вологу.

Створіть циркуляцію вітру – поставте невеликий електровентилятор біля місця, де ви сушите речі. Для окремих речей навіть можна використати фен, але будьте при цьому дуже обережні!

Окремі речі варто сушити на плічках — сорочки, футболки, светри та кофти.

Раніше ми розповідали про часту помилку, яка збільшує рахунок за опалення. Якщо не хочете даремно переплачувати, краще так не робити.