Ні грама жиру ні в тарілці, ні на талії: рецепт легкого салату з тунцем і капустою

Урізноманітнюємо свій раціон без шкоди для фігури

Якщо ви бережете свою фігуру, то добре знаєте, як важко знайти дійсно хороший рецепт смачної страви, у якій немає зайвих калорій. Вибір, хоч і здається великим, часто занадто одноманітний. А організму при цьому хочеться чогось не тільки корисного, а й нового. До речі, якщо сумуєте на дієті за майонезом, можете зробити корисний соус зі сметани, який смакуватиме як майонез.

А щодо нових страв, якими можна було б поповнити свій раціон, то ми маємо один чудовий варіант: легкий салат із тунцем та капустою, яким можна спокійно вечеряти. Рецептом ділиться prostoway.

Інгредієнти:

пекінська капуста

яйце (варене)

філе тунця в олії

зелень

сіль, перець — до смаку

Приготування:

Капусту треба порізати довільними шматочками, додати подрібнене на невеликі кубики варене яйце, баночку філе тунця в олії (80 г) та улюблену зелень. Нічим заправляти такий салат не потрібно, адже в консерві вже є смачна та запашна олія. Причому її буде цілком достатньо, аби заправити таку кількість салату. Солити й перчити страву варто на власний смак — рибка вже зі спеціями та сіллю, але, якщо вам замало, додавайте ще.

Можна, до речі, додати до салату помідори, в ідеалі — черрі. Смаку вони точно не зіпсують, адже прекрасно поєднуються з усіма іншими інгредієнтами, та й на талії свого "відбитка" не залишать. Але ця складова — не обов'зкова.

Раніше ми розповідали, як зробити твердий сир вдома за 15 хв. Для цього рецепту знадобиться всього два базових інгредієнти, а смак вас приємно вразить. Це смачна альтернатива магазинному продукту — готуючи сир самостійно, ви точно знатимете, що в ньому немає нічого шкідливого.