Два натуральні засоби проти плісняви в будинку з приємним запахом: прості лайфхаки

Замість агресивних хімікатів від плісняви скористайтесь натуральною альтернативою

У зимовий сезон у будинках може бути сиро, волого, внаслідок чого з’являється конденсат на вікнах і, що найнеприємніше, цвіль. Спори грибка розмножуються досить швидко, тому із проблемою слід оперативно боротися. До того ж для цього підійдуть натуральні продукти.

Зазвичай магазинні засоби проти плісняви мають їдкий запах. Однак можна позбутися плісняви і без хімікатів, використовуючи всього два продукти — олію чайного дерева або екстракт насіння грейпфрута. Про ефективні зимові лайфхаки проти плісняви пише видання express.

Лайфхак проти цвілі з олією чайного дерева

Властивості олії чайного дерева роблять його надзвичайно ефективним засобом проти зростання плісняви. Змішайте рідину з водою і розпорошіть на найбільш заражені ділянки. Це також одне з найкращих рішень для запобігання повторній плісняві, оскільки засіб безпосередньо націлений на грибок.

Спосіб прибрати цвіль за допомогою екстракту насіння грейпфрута

Це не найвідоміший засіб для чищення, але натуральний інгредієнт видаляє цвіль, залишивши приємний аромат. Використовуйте екстракт із водою для видалення цвілі у вузьких кутах та на стелях. Змішайте краплі екстракту з чашкою води, нанесіть суміш на поверхню і залиште лише на 10 хвилин, перш ніж змити.

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