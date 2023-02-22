Хрустка цибулька за давно забутим рецептом бабусі: справжній український смаколик

Бюджетна страва, яку легко приготувати — швидко готується, ще швидше з’їдається

Хороша господиня зможе приготувати смачну страву практично з будь-чого. Хоч би й з цибулі, як це робили наші предки! Соковиті хрумкі цибульники — несправедливо забута українська страва, яку раніше часто готували і завжди подавали до смачного червоного борщу чи розсольника (інша назва — квасок).

Тепер же про цю смакоту мало хто знає, тому відома українська блогерка-кулінар Лілія Цвіт вирішила поділитися оригінальним рецептом на своєму youtube-каналі. Каже, такі цибульники виходять дуже смачними та ароматними, а готуються дуже просто.

Інгредієнти (вихід: 15-17 шт.):

цибуля — 3-5 шт. (залежно від розміру)

сіль — 0,5 ч. л.

кефір або нежирна сметана — 100 г

яйця — 1 шт.

сода — 0,5 ч. л.

горілка — 1 ст. л.

борошно — 200 г

Приготування:

Наріжте цибулю півкільцями, посоліть, гарненько перемішайте і залиште на 10-15 хв, щоб вона пустила сік. Тим часом готуємо тісто: до яєць додається кефір або нежирна сметана і перемішується. Далі додаємо соду та горілку — так тісто менше вбиратиме жир. Тепер на черзі просіяне борошно: вводимо його потроху і замішуємо тісто, як на оладки. За консистенцією воно має нагадувати густу сметану. До готового тіста додаємо цибулю і добре все перемішуємо ложкою, щоб частинки овоча повністю покрилися тістом. До речі, цибулю перед додаванням варто трохи пожмакати руками, аби вона стала м’якшою. Налийте у пательню велику кількість олії та добре її розігрійте. Тоді ложкою починайте викладати тісто (небагато, щоб кожен цибульник міг добре просмажитись) й обсмажуйте на середньому вогні до появи з обох сторін золотистого кольору. Щоб прибрати зі страви зайвий жир, готові цибульники викладайте на паперові рушники.

Найкраще ця смачна українська страва пасує до борщу. Проте їх можна їсти й окремо, здобрюючи сметаною та зеленню.

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