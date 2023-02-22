Таропрогноз на 23 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Лише деяким може не повезти у четвер

Четвер, 23 лютого, для більшості пройде вдало — вдасться вирішити фінансові питання чи старі проблеми.

Принаймні саме це прогнозують карти Таро, які випали в розкладі на двадцятий третій день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка мечів, Королева пентаклів, перегорнута Сімка пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Шістка мечів

Ця карта обіцяє зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій голос.

Королева пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас четвер. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для благополуччя себе та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

Перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового плану, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти за картами Таро до кінця року.