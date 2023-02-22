Улюбленці долі: п’яти знакам Зодіаку карти Таро пророкують успіх до кінця тижня

У п’яти знаків тиждень видасться особливо вдалим

Кінець лютого для багатьох стане результативним — вдасться вирішити фінансові питання, закінчити справи та отримати бажане.

Як каже прогноз Таро від "Телеграфу" на тиждень, найбільш щасливими цього тижня будуть такі знаки Зодіаку як Овен, Близнюки, Діва, Стрілець та Козоріг.

Овнам випала Трійка жезлів

Це сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Вона радить не боятися працювати, оскільки найближчими днями Ваша праця обов’язково окупиться, і все вийде.

Близнюкам випав Маг

Згідно з трактуванням цієї карти, на тижні Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статок шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати щось нове.

Дівам випала Четвірка жезлів

Друга назва карти — Владика завершеної роботи. Вона може вказувати на те, що в найближчому майбутньому на Вас чекає благополучний і щасливий результат чогось, будь то робочі, сімейні, романтичні справи або боротьба з хворобою.

Стрільцям випала Шістка жезлів

Також ця карта називається "Владика тріумфу", і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Козорогам випав Король жезлів

Ця карта вказує на те, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.