Салат "Курочка під кайфом": рецепт справжнього шедевра з маком і сухариками

Страва не тільки смачна та поживна, а ще й прекрасно виглядає — цей салат стане окрасою будь-якого святкового столу, ваші гості будуть у захваті

Якщо вам вже приїлися традиційні страви на кшталт Олів’є, салату з крабовими паличками та всіма улюбленого оселедця під шубою, пропонуємо спробувати дещо новеньке. Цей смачний салат із курочкою нікого не залишить байдужим!

Дуже цікавим рецептом на своєму youtube-каналі ділиться українська кулінарна блогерка Natasha Parkhomenko. Салат "Курочка під кайфом" називають справжнім шедевром, хоч і готується він досить таки просто, та ще й з доступних продуктів. Головною родзинкою страви є мак. Саме цей компонент надає салату оригінального присмаку.

Інгредієнти:

копчена курка — 400 г

помідори — 3 шт.

яйця - 3 шт.

житній хліб — 300 г

олія — 15 мл

мак — 25 г

майонез — для заправки

сіль, перець, зелень — до смаку

Приготування:

Копчена курка та свіжі помідори нарізаються на невеликі шматочки. З томатів бажано прибрати зайвий сік — це можна зробити, поклавши їх в окрему тарілку, застелену паперовою серветкою. Салат краще буде збирати у спеціальній кондитерській формі, яку обгортають харчовою плівкою. Формочку встановлюють на широкій плоскій тарілці, злегка змащеній майонезом. Першим шаром викладаємо копчену курочку і покриваємо сіточкою з майонезу. Далі йде шар із помідорів, їх треба трохи підсолити. Зверху натираються на великій терці відварені яйця та додається майонез. На цьому етапі салат потрібно відправити у холодильник на годину. Тим часом готуються домашні сухарики: з хліба зрізаємо скоринку та нарізаємо м’якуш на невеличкі шматочки. Перекладаємо їх у глибоку миску, додаємо олію і гарненько перемішуємо. Після цього майбутні сухарі відправляються у попередньо розігріту до 180 градусів духовку — хліб має підсушитися і трохи зарум’янитися. Далі збираємо салат, коли минула година від того моменту, як ми поставили його у холодильник. За цей час встигли охолонути і наші сухарики — їх ми викладаємо наступним шаром, а зверху робимо майонезну сіточку. Майонез присипаємо маком. Його, до речі, можна трішечки підсмажити перед доданням — так смак салату буде ще цікавішим. Останній штрих — прикрашаємо салат "Курочка під кайфом" будь-якою зеленню, що вам до смаку.

Раніше ми розповідали про три секретні інгредієнти, які значно покращують смак салату. Часом всього один додатковий компонент може докорінно змінити смак страви, перетворивши буденний салат на справжній витвір кулінарного мистецтва.