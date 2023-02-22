Чому не варто сушити одяг на батареї: головні недоліки такого способу

Наступного разу, коли у вас виникне спокуса повісити білизну на радіатор, двічі подумайте.

Розвішування білизни над батареєю для багатьох є швидким та економічним способом його сушіння. Однак необхідно враховувати незручності, які може завдати така практика.

Виявляється, сушіння білизни на батареї чи радіаторі – це не найкраща ідея. Щобільше, причин, які пояснюють це кілька, пише santeplus. У чому ж недоліки такого способу читайте далі.

Чому не варто сушити одяг на батареї

Сушіння білизни на батареї коштує "дуже дорого"

Сушіння одягу на батареї чинить на неї більший тиск, що призводить до більших рахунків. Повісивши на радіатор мокрий одяг, це порушує роботу термостата, а це означає, що рахунок за електроенергію значно збільшується.

Сушіння білизни на батареї призводить до утворення конденсату та плісняви.

Якщо повісити мокрий одяг на радіатор, тепло, що їм виділяється, дозволяє білизні швидко висохнути, але волога збирається в повітрі і осідає на першій же холодній поверхні, з якою стикається. Надмірна вологість призводить до зростання плісняви.

Раніше ми розповідали про часту помилку, яка збільшує рахунок за опалення. Якщо не хочете даремно переплачувати, краще так не чинити.