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Чому не варто сушити одяг на батареї: головні недоліки такого способу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Сушіння одягу на батареї значно "б’є" по гаманцю Новина оновлена 22 лютого 2023, 16:32
Сушіння одягу на батареї значно "б’є" по гаманцю. Фото santeplusmag.com

Наступного разу, коли у вас виникне спокуса повісити білизну на радіатор, двічі подумайте.

Розвішування білизни над батареєю для багатьох є швидким та економічним способом його сушіння. Однак необхідно враховувати незручності, які може завдати така практика.

Виявляється, сушіння білизни на батареї чи радіаторі – це не найкраща ідея. Щобільше, причин, які пояснюють це кілька, пише santeplus. У чому ж недоліки такого способу читайте далі.

Чому не варто сушити одяг на батареї

  • Сушіння білизни на батареї коштує "дуже дорого"

Сушіння одягу на батареї чинить на неї більший тиск, що призводить до більших рахунків. Повісивши на радіатор мокрий одяг, це порушує роботу термостата, а це означає, що рахунок за електроенергію значно збільшується.

  • Сушіння білизни на батареї призводить до утворення конденсату та плісняви.

Якщо повісити мокрий одяг на радіатор, тепло, що їм виділяється, дозволяє білизні швидко висохнути, але волога збирається в повітрі і осідає на першій же холодній поверхні, з якою стикається. Надмірна вологість призводить до зростання плісняви.

Раніше ми розповідали про часту помилку, яка збільшує рахунок за опалення. Якщо не хочете даремно переплачувати, краще так не чинити.

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#Прання #Сушка