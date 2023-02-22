Чому не варто сушити одяг на батареї: головні недоліки такого способу
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Наступного разу, коли у вас виникне спокуса повісити білизну на радіатор, двічі подумайте.
Розвішування білизни над батареєю для багатьох є швидким та економічним способом його сушіння. Однак необхідно враховувати незручності, які може завдати така практика.
Виявляється, сушіння білизни на батареї чи радіаторі – це не найкраща ідея. Щобільше, причин, які пояснюють це кілька, пише santeplus. У чому ж недоліки такого способу читайте далі.
Чому не варто сушити одяг на батареї
- Сушіння білизни на батареї коштує "дуже дорого"
Сушіння одягу на батареї чинить на неї більший тиск, що призводить до більших рахунків. Повісивши на радіатор мокрий одяг, це порушує роботу термостата, а це означає, що рахунок за електроенергію значно збільшується.
- Сушіння білизни на батареї призводить до утворення конденсату та плісняви.
Якщо повісити мокрий одяг на радіатор, тепло, що їм виділяється, дозволяє білизні швидко висохнути, але волога збирається в повітрі і осідає на першій же холодній поверхні, з якою стикається. Надмірна вологість призводить до зростання плісняви.
Раніше ми розповідали про часту помилку, яка збільшує рахунок за опалення. Якщо не хочете даремно переплачувати, краще так не чинити.