Головний союзник у збереженні тепла у будинку: як утеплитися за допомогою штор

Хитрість, яка допоможе вам заощадити на рахунках та обігріти будинок

Завдяки обдуманому розміщенню меблів у вашому будинку можна значно утеплити свій будинок. Наприклад, правильний вибір начебто звичайних штор може допомогти максимально зберегти тепло в квартирі. Саме про це ми хочемо поговорити сьогодні.

Як відзначає santeplus, тканина виступатиме як бар’єр від холоду зовні і краще зберігати тепло у вашому будинку. Таким чином, ви можете заощадити гроші за рахунки за електроенергію.

Як зберегти тепло в будинку за допомогою штор

Якщо ви вирішили, що такий спосіб збереження тепла в житлових приміщеннях вам до вподоби, обов’язково врахуйте кілька факторів:

Виберіть ефективну ізоляційну тканину із щільним переплетенням, наприклад, оксамит, замшу або щільний шовк.

Забудьте про встановлення штор з легких тканин, таких як бавовна, мереживо або льон.

Переконайтеся, що ваші штори дійсно закривають вікна і падають якомога ближче до скла, не торкаючись його. Найменше місця – менше шансів для виходу гарячого повітря!

Закрийте штори, як тільки настане ніч, щоб краще прогріти кімнату.

Якщо можливо, додайте до штор спеціальну термопідкладку для додаткового шару ізоляції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зберегти тепло у своєму будинку. Названо п’ять простих секретів.