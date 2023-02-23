Головний союзник у збереженні тепла у будинку: як утеплитися за допомогою штор
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Хитрість, яка допоможе вам заощадити на рахунках та обігріти будинок
Завдяки обдуманому розміщенню меблів у вашому будинку можна значно утеплити свій будинок. Наприклад, правильний вибір начебто звичайних штор може допомогти максимально зберегти тепло в квартирі. Саме про це ми хочемо поговорити сьогодні.
Як відзначає santeplus, тканина виступатиме як бар’єр від холоду зовні і краще зберігати тепло у вашому будинку. Таким чином, ви можете заощадити гроші за рахунки за електроенергію.
Як зберегти тепло в будинку за допомогою штор
Якщо ви вирішили, що такий спосіб збереження тепла в житлових приміщеннях вам до вподоби, обов’язково врахуйте кілька факторів:
- Виберіть ефективну ізоляційну тканину із щільним переплетенням, наприклад, оксамит, замшу або щільний шовк.
- Забудьте про встановлення штор з легких тканин, таких як бавовна, мереживо або льон.
- Переконайтеся, що ваші штори дійсно закривають вікна і падають якомога ближче до скла, не торкаючись його. Найменше місця – менше шансів для виходу гарячого повітря!
- Закрийте штори, як тільки настане ніч, щоб краще прогріти кімнату.
- Якщо можливо, додайте до штор спеціальну термопідкладку для додаткового шару ізоляції.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зберегти тепло у своєму будинку. Названо п’ять простих секретів.