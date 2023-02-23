Таропрогноз на 24 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Багатьох накриє вітер змін

П’ятниця, 24 лютого, для багатьох видасться сприятливою та позитивною, однак деяким вона принесе зміни — і не факт, що вони дадуться легко.

Принаймні, саме це прогнозують карти Таро, які випали на двадцятий четвертий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, оберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка кубків, Десятка мечів, Лицар жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. У п’ятницю якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Лицар жезлів

На вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може пророкувати майбутній переїзд.

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