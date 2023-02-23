Ніжне сирне печиво "Гусячі лапки": як приготувати легендарний десерт за секретним рецептом бабусі
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Смачне та ніжне тісто швидко випікається, а його аромат та цікавий вигляд нікого не залишить байдужим
Домашня випічка — це завжди хороший варіант. Якщо ви хочете приготувати щось особливе, можете спробувати ніжний торт із кремом, для якого не потрібен цукор, або ж традиційний медівник на склянці кефіру. А якщо хочеться чогось простішого, то пропонуємо вам рецепт простого у приготування сирного печива "Гусячі лапки".
Цей ніжний десерт був надзвичайно популярним раніше — свого часу його регулярно випікали чи не в кожному домі. Багато хто пам’ятає це печиво ще з дитинства. Сьогодні сайт "Улюблена" ділиться рецептом легендарної випічки, яку обожнювали ще наші бабусі.
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир — 450-500 г
- Кристалічний цукор — 1 склянка
- Цукор ванільний — 1 пакетик
- Вершковий маргарин — 230 г
- Пшеничне борошно — 5-6 склянок
- Курячі яйця — 1 шт.
- Розпушувач для тіста або харчова сода — 1 ч.л.
Приготування:
- Сир потрібно збити блендером або перетерти через сито.
- В мисці збиваємо яйце з цукром до утворення пишної піни і вливаємо цю масу у миску до сиру.
- Додаємо м’який подрібнений маргарин (перед приготуванням печива його потрібно заздалегідь дістати з холодильника), ванільний цукор та розпушувач для тіста або ж соду.
- Просіяне борошно у сиркову масу додаємо малесенькими порціями, поступово замішуючи м’яке еластичне тісто.
- Готове тісто поміщаємо на робочу поверхню, присипану борошном, та розкачуємо завтовшки приблизно 1 см.
- Далі нам потрібно вирізати невеличкі кружечки, вмочити їх в цукор, скласти навпіл, знову вмочити у цукор і ще раз скласти навпіл. Наприкінці присипаємо імпровізовані "гусячі лапки" коричневим цукром або корицею, щоб все виглядало "натурально".
- Сирне печивко викладаємо на деко, застелене пергаментним папером, та відправляємо у попередньо розігріту до 200 градусів духовку.
- Випікаємо 15-20 хв до утворення золотистої скоринки.
Раніше ми розповідали, як приготувати рогалики за кращим бабусиним рецептом. У них виходить золота скоринка й дуже ніжне тісто. Такою смакотою залюбки поласують і діти й дорослі.