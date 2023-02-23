Новий тренд у манікюрі 2023: як виглядає "Павутинка" (фото)

Ідеї на будь-який смак

Майстри манікюру не перестають дивувати новими ідеями. Нещодавно ми розповідали про половинчастий манікюр, який увірвався у тренди 2023-го, а сьогодні покажемо вам, як виглядає ще один стильний варіант цього модного сезону.

Техніка "Павутинка" — прекрасний вибір і для тих, хто любить класичний дизайн, і для тих, хто зазвичай обирає щось оригінальне, адже його можна стилізувати по-різному. Сьогодні "Телеграф" вирішив зібрати найцікавіші варіанти нового тренду та поділитися ними із вами.

Почнемо з того, що "Павутинка" виконується щонайменше двома кольорами лаку, а частіше — більшою кількістю різних відтінків. Майстри нейл-арту можуть зробити ваші нігті супер-стильними, якщо поєднають, наприклад, класику — чорний із золотим або чорний з білим, або ж молочний з будь-яким яскравим чи неоновим кольором. Неймовірно виглядатиме на нігтях і амбре — перехід з білого в нюдовий. Доповнити цю стилістику можна павутинкою практично будь-якого відтінку.

Матиме чудовий вигляд ваш дизайн і з усілякими декоративними елементами. Можете обрати стрази або ж шматочки фольги — обидва варіанти будуть вдалими.

Раніше ми розповідали, які варіанти манікюру можна обрати на короткі нігті. "Телеграф" зібрав для вас трендові ідеї на будь-який смак — надихайтеся і будьте щасливими.